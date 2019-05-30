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縣市長民調／盧秀燕6 都墊底虛心檢討 林明溱5星獲綠議員鼓掌

2019-05-30 23:39聯合報 記者洪敬浤江良誠／連線報導

遠見雜誌昨公布縣市長施政滿意度，台中市長盧秀燕在六都墊底。民進黨議員群起批評，直言盧市府「逢龍必反」，無法贏得民心。市府表示，施政難免有摩擦適應期，會虛心檢討改進。

南投縣長林明溱（左4）成為南投縣首位五星級縣長，民進黨議會黨團也鼓掌肯定，並呼籲...
南投縣長林明溱（左4）成為南投縣首位五星級縣長，民進黨議會黨團也鼓掌肯定，並呼籲林明溱繼續改善南投縣民生活。 記者江良誠／攝影
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南投縣長林明溱則獲5星肯定，滿意度全國第4、施政分數全國第3，他也是南投首位5星縣長。民進黨議會黨團展現風度，鼓掌肯定林的表現。林明溱說，空汙及垃圾處理是縣民最關切的問題，會繼續努力，提供鄉親更好的生活環境。

盧秀燕在這項調查中，施政滿意度在六都最低，施政分數則是全台各縣市最低。民進黨議員昨在議會業務質詢上，群起批評盧秀燕施政不佳。議員陳世凱、林德宇說，對比2015年前市長林佳龍剛上任，施政滿意度達52.7%，盧只有42.9%，市府應檢討警惕。

民進黨議員曾朝榮說，盧上任後，對於空汙、治安、交通、觀光等政策，空有想法但沒辦法，施政束手無策，已被看破手腳；民進黨議員江肇國說，盧團隊成績在調查中吊車尾，施政荒腔走板讓人汗顏，希望盧市長「硬起來」迎頭趕上。

中市府：5月最新民調 滿意度升到6成

盧秀燕昨未回應施政滿意度問題，新聞局長吳皇昇說，民調不盡理想之處，將列為重要參考，市府會蹲得更低，努力在未來跳得更高；目前市府正在盤點資源、調整重大政策，需要一點時間來證明，市府會虛心檢討。

市府強調，遠見雜誌在3-4月執行調查，根據5月的最新媒體民調，施政滿意度已達6成，代表市民感受到市府的努力成果，滿意度顯著提升；市政建設有多項進展，包含水湳會展中心、草湖防災公園等，市府會更努力建設。

南投縣議會昨由民進黨團質詢，主席林芳伃宣布南投縣施政滿意度調查拿下好成績，民進黨議員賴燕雪、葉仁創等7人鼓掌肯定。林明溱也為綠營提案的增加外籍英語教師、消防災情即時通報系統等背書，氣氛和諧。

林明溱表示，他剛上任時民調在後段班，去年拿到4.5顆星，今年拿下5顆星，未來會繼續努力；南投環保受空汙、垃圾影響，中火PM2.5造成空汙，縣府提告中火涉公共危險罪，要求中火減煤，垃圾堆積問題會請中央加速處理。

民進黨林明溱盧秀燕
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