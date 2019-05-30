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房屋稅繳納明截止 中市2種繳納方式可抽獎

2019-05-30 21:07聯合報 記者趙容萱╱即時報導

今年房屋稅，明天是最後期限，台中市地方稅務局提醒民眾按時繳納，民眾可透過金融機構、超商、自動櫃員機、線上查繳稅系統、行動支付APP等多元方式繳納，若在繳納期間以行動支付APP或線上查繳稅系統繳納，即可參加抽獎，有機會獲得Panasonic吹風機(EH-NA9A)或500元超商提貨券。

地稅局表示，房屋稅繳稅方式多元，繳納期限內民眾可至代收稅款的金融機構、超商，或利用自動櫃員機、網際網路、電話語音、線上查繳稅系統、行動支付APP(如台灣行動支付、t wallet、ezPay簡單付、i繳費或8大公股銀行網銀APP)等方式繳納。

地稅局提醒，請民眾在期限內繳納房屋稅，避免受罰，如逾期未繳納，每逾2日將加徵1%滯納金，最高加徵至15%，超過30日仍未繳納者，將移送行政執行分署強制執行。

地稅局說明，民眾如沒收到房屋稅繳款書或已遺失，可上網至地方稅網路申報作業入口網站「房屋稅繳上查繳稅系統」，使用已註冊的全民健保卡、自然人憑證或工商憑證登入完成繳稅；如單筆稅款在2萬元以下者，可持「自然人憑證」至四大便利超商(7-11、全家、OK、萊爾富)多媒體事務機列印繳稅單至櫃檯繳稅；或透過行動裝置至Play商店或App Store下載「中稅e把照」APP，安裝完成後即可線上申請補發稅單。

相關問題，撥打0800-000321免費電話或（04）22585000按1接電話客服中心洽詢。

台中市地方稅務局說明，房屋稅繳納期間以行動支付APP或線上查繳稅系統繳納，即可參...
台中市地方稅務局說明，房屋稅繳納期間以行動支付APP或線上查繳稅系統繳納，即可參加抽獎，有機會獲得Panasonic吹風機(EH-NA9A)或500元超商提貨券。圖／台中市地方稅務局提供
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