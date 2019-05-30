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降低感染源六箭齊發 彰化縣6年後根除C肝

2019-05-30 19:56聯合報 記者劉明岩╱即時報導

為落實醫療機構感染管制措施及降低C型肝炎感染風險，彰化縣衛生局今天舉行記者會，公布實施醫療機構員工及長照機構員工、照顧服務員全面C肝篩檢等6項C肝感染管制新政策，局長葉彥伯說，預定6年後，彰化縣在2025年可以達到根除C肝願景。

葉彥伯表示，執行C肝根除是因為現在有很好的C肝新藥，台灣健保有支應，在國外都要一、二百萬元，C肝根除除了將這些C肝病人篩檢出來以外，最重要的是要預防感染的發生，因此將感染重點分為六大項，分別是：

一、實施醫療機構員工及長照機構員工、照顧服務員全面C肝篩檢。

二、實施醫院7大高風險場域感染管制查核。

三、擴大C型肝炎感染者通報條件及接觸者追蹤機制。

四、預防C型肝炎新／再感染發生。

五、加強無照密醫查緝。

六、民眾自我防護5大措施等。

葉彥伯說明C肝篩檢的策略，第一個在45-53歲都有提供成人預防保健服務，所以這個年齡層中央都有補助，到任何醫療院所都可以接受成人預防保健服務的C肝篩檢。另外一個重點是把所有糖尿病、腎臟病人，大概有10萬人，希望一年之內篩檢完這些高危險群，明年開始會針對50-69歲結合癌症篩檢來做，所以3年根除是要一年一年把不同族群納進來，民眾也可以提早來做篩檢。

此外，今年醫護人員做C肝篩檢大約有1萬多人，這些人很容易曝露到新感染，所以讓他們先做根除，沒有C肝之後，如果以後有徵兆去檢驗才會知道是不是新的感染。

衛生局表示，彰化縣洗腎室已完成C形肝炎微型根除，治療率達8成以上，另醫療機構及長照機構員工全面C肝篩檢新措施上路，不僅是醫療長照機構員工健康的保護傘，也可作為醫療院所感染監測的基礎，透過縣內各醫療院所與縣府團隊齊力配合，彰化縣根除C型肝炎一定做得到。

出席記者會的醫界重量級人士，有彰化縣C肝根除計畫專家小組召集人高雄長庚醫院內科部主任胡琮輝、疾病管制署傳染病防治醫療網中區指揮官中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬、彰化基督教醫院感染科主任李育霖、疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆等人。

彰化縣衛生局提出 6項C肝感染管制新政策，獲得醫界重量級人士力挺，衛生局長葉彥伯...
彰化縣衛生局提出 6項C肝感染管制新政策，獲得醫界重量級人士力挺，衛生局長葉彥伯說，預定6年後，彰化縣在2025年可以達到根除C肝願景。記者劉明岩／攝影
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C肝肝炎
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