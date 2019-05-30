降低感染源六箭齊發 彰化縣6年後根除C肝

2019-05-30 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



為落實醫療機構感染管制措施及降低C型肝炎感染風險，彰化縣衛生局今天舉行記者會，公布實施醫療機構員工及長照機構員工、照顧服務員全面C肝篩檢等6項C肝感染管制新政策，局長葉彥伯說，預定6年後，彰化縣在2025年可以達到根除C肝願景。

葉彥伯表示，執行C肝根除是因為現在有很好的C肝新藥，台灣健保有支應，在國外都要一、二百萬元，C肝根除除了將這些C肝病人篩檢出來以外，最重要的是要預防感染的發生，因此將感染重點分為六大項，分別是：

一、實施醫療機構員工及長照機構員工、照顧服務員全面C肝篩檢。 二、實施醫院7大高風險場域感染管制查核。 三、擴大C型肝炎感染者通報條件及接觸者追蹤機制。 四、預防C型肝炎新／再感染發生。 五、加強無照密醫查緝。 六、民眾自我防護5大措施等。

葉彥伯說明C肝篩檢的策略，第一個在45-53歲都有提供成人預防保健服務，所以這個年齡層中央都有補助，到任何醫療院所都可以接受成人預防保健服務的C肝篩檢。另外一個重點是把所有糖尿病、腎臟病人，大概有10萬人，希望一年之內篩檢完這些高危險群，明年開始會針對50-69歲結合癌症篩檢來做，所以3年根除是要一年一年把不同族群納進來，民眾也可以提早來做篩檢。

此外，今年醫護人員做C肝篩檢大約有1萬多人，這些人很容易曝露到新感染，所以讓他們先做根除，沒有C肝之後，如果以後有徵兆去檢驗才會知道是不是新的感染。

衛生局表示，彰化縣洗腎室已完成C形肝炎微型根除，治療率達8成以上，另醫療機構及長照機構員工全面C肝篩檢新措施上路，不僅是醫療長照機構員工健康的保護傘，也可作為醫療院所感染監測的基礎，透過縣內各醫療院所與縣府團隊齊力配合，彰化縣根除C型肝炎一定做得到。