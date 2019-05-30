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防堵邊坡落石砸車 台14線人止關段明起施工交管

2019-05-30 19:23聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣日前遭豪雨襲擊，16日台14線人止關路段有碎石掉落，波及行經車輛，幸無人傷亡，但2輛自小客車受損，其中1輛因後半部被砸中，幾乎全毀，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，明起進行維護工程，也將規畫長期防護措施。

馬文君表示，16日下午，仁愛地區因出現強降雨，傍晚6時許，台14線73.6公里人止關路段、兩座明隧道間邊坡無預警落石，砸中一輛自小客車，車體後半部嚴重受損，也造成行經車胎受損，雖無人員傷亡，但邊坡道安問題亟待維護改善。

馬今為此邀集公路總局埔里工務段、仁愛鄉長吳文忠等前往會勘，埔里工務段說明，17日災後，除進行明隧道尾端堆積土和雜木清除，也啟用無人載具的空拍機勘查確認邊坡坍塌位置，同時持續派駐現場保全員監控守勢，加強用路人車安全。

但馬、吳等均要求公路總局提出周延的改善配套措施，馬提到，除短期維護防範落石外，更該有長期防護改善方案；對此，埔里工務段回應，短期預計在落石發生區以岩栓加掛網保護，也已委請廠商從明（31日）起進行邊坡保護工程。

另長期部分，為近一步確保台14線人止關路段的行車安全，公路總局後續將依邊坡地質環境、道路路幅與相關公路幾何條件進一步評估增設一被動式防護設施，提升該路段行車品質。

埔里工務段也提醒民眾，明起至6月28日上午9時起至下午4時止進行邊坡施工，採施工20分鐘、放行10分鐘的交通管制措施，但管制狀況仍會依實際狀況機動調整，另例假日不施工，請用路人車遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求...
台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求維護改善。圖／馬文君立委服務處提供
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台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求...
台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求維護改善。圖／馬文君立委服務處提供
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台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求...
台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求維護改善。圖／馬文君立委服務處提供
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台14線人止關路段16日發生邊坡碎石掉落，波及行經車輛，幸無人傷亡，但造成2輛自...
台14線人止關路段16日發生邊坡碎石掉落，波及行經車輛，幸無人傷亡，但造成2輛自小客車受損。圖／埔里工務段提供
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台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求...
台14線人止關路段16日發生落石砸車，立委馬文君今會同公路總局等單位會勘，且要求維護改善。圖／馬文君立委服務處提供
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台14線人止關路段16日發生邊坡碎石掉落，波及行經車輛，幸無人傷亡，但造成2輛自...
台14線人止關路段16日發生邊坡碎石掉落，波及行經車輛，幸無人傷亡，但造成2輛自小客車受損。圖／埔里工務段提供
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