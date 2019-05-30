日月潭水訓中心遷建牛步 訓練場地簡陋猶如「集中營」

2019-05-30 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



立法委員蔡培慧今率教育文化委員會、教育部和體育署等官員至南投縣草屯、魚池和埔里等地小學，允諾改善運動教育基礎建設；視察日月潭月牙灣水上訓練中心時，承諾不會收回6000萬元前瞻興建經費，待縣府完備移撥用地程序即核撥。

蔡培慧指出，今安排中央官員赴魚池五城、埔里育英和草屯平林等3所小學考察，主要是因為五城操場逾10多年未整修已嚴重磨損，遊憩器材也因山區濕氣重損壞；育英籃球場暫以簡陋連鎖磚地面當球場；平林操場老化脫膠還長青苔。

今出席考察的教育部國教署長彭富源表示，這3校均已向教育部提出申請補助計劃，教育部之後會給予最高額度補助，保障偏鄉師生權益，也提供社區居民良好活動空間；其中，育英國小球場用地會先處理排水問題，最快明年1月可核定。

而日月潭月牙灣是南投縣，甚至國內培訓西式划船、輕艇選手的重要基地，但訓練場地簡陋破舊，選手更是長期克難地住在鐵皮屋，睡覺通鋪更僅以浮筒加簡易床墊拼湊而成；蔡今率中央官員到場瞭解選手們的困境，要求盡快改善訓練環境。

水里商工划船教練彭坤郎表示，很感謝有善心人士私人無償提供場地給選手使用，但並非長遠之計，所以10多年前就開始尋覓適合場地，盼打造符合國家級水上訓練中心，卻卡在土地問題無法如願，近期雖有譜，就怕趕不及程序，沒了經費。

蔡則說，日月潭月牙灣培養出許多優秀運動員，但政府卻放任金牌選手全擠在艱困狹窄猶如「集中營」的空間，令人傻眼且不捨，因此要求除儘速解決用地問題外，短期內得先改善選手的生活照顧設備，另已匡列的訓練中心興建經費應留用。