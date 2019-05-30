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議員指520淹水應變慢半拍 中市府：會檢討作業程序

2019-05-30 19:54中央社 台中30日電

5月20日一場大雷雨造成台中市多處淹水，市議員質疑市府應變能力慢半拍，事先已有豪雨特報，為何沒有提前部署抽水機，市府表示，後續會檢討標準作業程序的操作。

台中市議會今天召開定期會業務質詢，針對5月20日大雷雨，造成台中多處淹水。市議員張家銨表示，當天時雨量48mm，並沒有比往年高，卻出現嚴重水患，中央政府在上午7時30分開設二級水災應變中心，但台中市政府卻僅開設三級水情應變中心，完全判斷錯誤。

市議員江肇國指出，水利局對於這次的大雨應變僵化，水都淹半個人高了，還在拘泥標準作業程序，實在離人民的感受太遙遠。

市議員李天生表示，為防範淹水，市府花費巨資在大里溪水系沿岸興建5座抽水站，5月20日一場大豪雨，霧峰五福里、烏日五光里仍然出現嚴重淹水災情。

市議員林德宇指出，后溪底抽水站當日的啟動時機過慢，甚至連日用油料及備用油料槽的油表指針都是歸零，要求政風單位立案徹查，是否有油料不足或另作他用的情形。

市議員陳世凱指出，台中市目前有31部大型抽水機，其中6部為常設性機組，卻沒有提早部署，剩下25部抽水機組只有1部出動，24部在倉庫裡睡覺，要求檢討標準作業程序的操作。

水利局長范世億表示，如果當時有提前部署抽水機，對於減緩淹水災情一定會有幫助，後續會檢討標準作業程序的操作。

淹水台中市大雷雨
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