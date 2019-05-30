中市府加強港區稽查 累積裁罰逾2755萬元

2019-05-30 18:29 中央社 台中30日電



台中市環保局今年1月起，針對台中港區進行污染源專案稽查，查獲違反環保法令案件20件，處分金額逾新台幣2755萬元。中市環保局表示，將持續稽查管制，減少污染發生。

台中市環保局今天表示，今年初環保局秉持「先公後私、先大後小」原則，成立台中港區大型污染源專案稽查小組，針對台中火力發電廠、中龍鋼鐵、碼頭裝卸及其他逸散污染源進行聯合稽查。

其中台中火力發電廠違反空氣污染防制法、廢棄物清理法及水污染防治法，在廢水處理設施放流水質不符標準案中，單次已重罰新台幣2000萬元，中火在這次專案稽查中累計受處分金額已達2602萬8000元。

環保局指出，另一重大污染源中龍鋼鐵，則因廠內製程未妥善操作，及違反空氣污染防制法、廢棄物清理法，以及違反環評承諾內容等情事，累計處分金額60萬6000元。

專案小組不僅查獲大型污染源違規，也稽查港區逸散汙染源，針對裝卸碼頭於裝卸過程未妥善進行空污防制，違反空氣污染防制法部分，處分金額累計達40萬元；另外，針對海巡署艦隊分署、台灣煤炭、宏華營造及台中港務分公司等其他逸散污染源，累計處分金額52萬元。

中市府環保局長吳志超表示，透過稽查管制要求，可遏止業者投機、便宜行事的情形，有效減少污染行為的發生，未來各項稽查作業仍持續執行，呼籲業者應更謹慎落實各項污染防制工作，以維護當地環境品質。