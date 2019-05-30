華山獨老遊車埕 現場「展功夫」包粽自助也助人

2019-05-30 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



端午節將屆，華山基金會水里站獨居長輩今在車埕酒莊、日管處等單位協助下，免費造訪車埕鐵道園區，更協同志工、鄰近國小學生綁好1300顆肉粽，將連同中寮站完成的1000顆素粽分送給縣內華山三失長輩。

華山基金會南投縣站指出，華山支應縣內近千名三失長輩關懷服務，每逢3大節慶除募款購賣包含麥片、香皂等日常用品的關懷禮包外，也會送上年菜、月餅、肉粽等應景食品，其中肉粽較難募集，因此多由善士捐錢買食材，由志工自己包。

華山南投縣站長賴世佳說，依長輩牙口和身體狀況發放2至3顆粽，今年粗估就要約2500顆，但縣內各站志工有限，加上人力分散，也各有工作要做，要在端午錢湊足數量，實屬不易，還好水里、中寮站長輩出力協助，且善士捐贈才達標。

而車埕酒莊、日管處等單位趕在端午節前，今邀請當地華山水里站長輩免費搭活車到車埕鐵道園區遊憩，96歲陳姓獨居阿嬤說，水里交通不便，孩子都是坐火車外出打拚，不捨看著載著他的火車離開，也夢想自己搭火車出遊，今也算圓夢了。

華山水里站長傅隆豪說，多虧車埕酒莊、日管處等單位協助站內長輩到車埕鐵道園區一日遊，讓這些獨居的老人家感受到社會溫暖，而他們也想在能力範圍內回饋社會，因此「展功夫」和志工炒料、包粽，也教小朋友綁粽完成要送的端午粽。