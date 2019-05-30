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華山獨老遊車埕 現場「展功夫」包粽自助也助人

2019-05-30 17:39聯合報 記者賴香珊╱即時報導

端午節將屆，華山基金會水里站獨居長輩今在車埕酒莊、日管處等單位協助下，免費造訪車埕鐵道園區，更協同志工、鄰近國小學生綁好1300顆肉粽，將連同中寮站完成的1000顆素粽分送給縣內華山三失長輩。

華山基金會南投縣站指出，華山支應縣內近千名三失長輩關懷服務，每逢3大節慶除募款購賣包含麥片、香皂等日常用品的關懷禮包外，也會送上年菜、月餅、肉粽等應景食品，其中肉粽較難募集，因此多由善士捐錢買食材，由志工自己包。

華山南投縣站長賴世佳說，依長輩牙口和身體狀況發放2至3顆粽，今年粗估就要約2500顆，但縣內各站志工有限，加上人力分散，也各有工作要做，要在端午錢湊足數量，實屬不易，還好水里、中寮站長輩出力協助，且善士捐贈才達標。

而車埕酒莊、日管處等單位趕在端午節前，今邀請當地華山水里站長輩免費搭活車到車埕鐵道園區遊憩，96歲陳姓獨居阿嬤說，水里交通不便，孩子都是坐火車外出打拚，不捨看著載著他的火車離開，也夢想自己搭火車出遊，今也算圓夢了。

華山水里站長傅隆豪說，多虧車埕酒莊、日管處等單位協助站內長輩到車埕鐵道園區一日遊，讓這些獨居的老人家感受到社會溫暖，而他們也想在能力範圍內回饋社會，因此「展功夫」和志工炒料、包粽，也教小朋友綁粽完成要送的端午粽。

賴則說，水里站今共綁了1300顆肉粽，日前中寮站則完成1000顆肉粽，加上有善士捐贈，約有2500顆粽可分送給縣內華山三失長輩；但裝有麥片、香皂、手提袋、零錢包和拐杖傘的端午關懷禮，目前僅募到6成，仍盼民眾發揮愛心認購。

南投縣水里鄉車埕酒莊、日管處等單位今邀請當地華山水里站長輩免費搭活車到車埕鐵道園...
南投縣水里鄉車埕酒莊、日管處等單位今邀請當地華山水里站長輩免費搭活車到車埕鐵道園區遊憩。記者賴香珊／攝影
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南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，今在水里車埕「展功夫」和志工...
南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，今在水里車埕「展功夫」和志工包好1300顆粽。記者賴香珊／攝影
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南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，也教小朋友包粽一起完成要送的...
南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，也教小朋友包粽一起完成要送的端午肉粽。記者賴香珊／攝影
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南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，也教小朋友綁粽一起完成要送的...
南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，也教小朋友綁粽一起完成要送的端午肉粽。記者賴香珊／攝影
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南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，盼在能力範圍內回饋社會，自助...
南投縣華山水里站獨老用包粽協助志工完成端午贈粽任務，盼在能力範圍內回饋社會，自助也助人。記者賴香珊／攝影
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獨居鐵道端午節
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