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生死接線員演員簽捐贈同意書 推廣器官捐贈

2019-05-30 18:15中央社 彰化30日電

公視連續劇「生死接線員」的演員曾少宗等人，今天在彰基醫院副院長陳堯俐等人見證下，簽下器官捐贈同意書，飾演外科醫師的曾少宗說，希望藉由戲劇以及行動推廣器官捐贈風氣。

公視連續劇「生死接線員」以器官捐贈為題材，介紹醫院裡的器官協調師工作內容，劇組借用彰化基督教醫院、員林基督教醫院等彰基體系醫院拍攝，從去年8月起開拍，約花2個多月時間進行拍攝工作，而連續劇將在6月1日播出完結篇。

彰基醫院今天舉辦器官捐贈紀念日活動，邀請到「生死接線員」製作人楊中天以及演員曾少宗、李杏等人到場推廣器官捐贈，也在彰基醫院副院長陳堯俐、員基醫院院長李國維等人見證下，簽下器官捐贈同意書。

曾少宗說，在戲劇未開拍前，對器官捐贈的議題不太了解，不過後來開始和捐贈者與受贈者的家屬開始互動，覺得器官捐贈議題需要大家的關注，後來跟父親提到要簽器官捐贈同意書的事情，父親也說讓他自己決定想做的事情，讓他感到開心和欣慰，非常感謝父母親讓他可以簽下同意書。

楊中天則說，生死的問題，每一個人都會面臨得到，但在台灣大多數人一直逃避不願去談，他們為了這齣戲作了很多田野調查，希望藉由戲劇讓大家開始關注器官捐贈的議題，跟著家人一起分享生命旅程，是他們製作戲劇最大的目標和成就感。

器官捐贈公視
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