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中市巷道縮減害一命 居民求助蔡總統

2019-05-30 15:46中央社 台中30日電

台中市福貴路38巷因地主討地，巷口路幅縮減，導致救護車、消防車無法進入，有老翁因延誤就醫去世，日前居民向總統蔡英文遞交陳情函，市府表示，土地變更後將循徵收程序辦理。

台中市潭子區福貴路38巷，巷內的福貴社區目前住有60多戶，約200多位居民，因地主要回巷口土地，巷口道路自6米限縮為2.5米，不但居民出入困難，救護車、消防車也無法進入，日前一位老翁因心肌梗塞發作，延誤就醫而去世。

台中市議員徐瑄灃今天在市議會定期會上指出，日前蔡總統到潭子區潭水亭參拜時，居民遞上陳情函向蔡總統陳情，徐瑄灃也拿出總統府的回函，要求市府盡速協助居民處理巷道減縮問題。

徐瑄灃指出，依據陳情函內容，民國103年，地主曾提告市府還地，市府因遺失40多年道路養護資料敗訴定讞；地主在土地上圍起鐵圍欄，造成巷口路幅減縮。住戶僅希望能有一個通行救護車、消防車的聯外道路，要求市府盡速解決。

福貴社區居民表示，生命安全一刻不能等，希望市府可以盡快幫忙解決出入問題，等待期間也要有配套方案先解決現況，不然每天都得擔心下一個受害者又會是誰。

建設局指出，潭子區福貴路38巷部分道路為私人土地，地主提出訴訟要求返還土地，法院判決地主勝訴，106年經台中地院強制執行拆路返還地主，目前僅2.5米寬道路供出入使用。

建設局表示，地方民眾希望市府辦理道路徵收拓寬，但因該道路位於都市計畫區內農業區，非屬都市計畫道路，無法以徵收方式辦理道路拓寬，潭子區公所已召開協調會，決議納入潭雅神第四次通盤檢討，土地變更後循徵收程序辦理，短期內積極協助與地主溝通租用事宜。

救護車台中市都市計畫
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