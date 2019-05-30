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大甲車站跨站天橋停工？中市建設局：結構鑑定中

2019-05-30 14:07聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台鐵大甲車站跨站人行道工程去年5月動工，原訂今年初2月完成，民進黨議員施志昌今質詢，現在已經5月了，大甲車站跨站人行道不僅未完工，還傳出地基塌陷，要求市府說清楚。建設局長陳大田說，該工程跨距達50公尺，中間不落墩，為了確保安全，承包商申請鑑定會勘，預計5月底鑑定出爐。

大甲車站缺乏跨站人行道，住在後站的民眾得由前站進出，市府編列4500萬預算，去年5月動工，預計今年2月完工，原本從前站走到後站得花30分鐘，跨站人行道完工後只要2分鐘。

這座跨站人行道長達72公尺、寬度3.3公尺，以鋼構可拆式跨橋設計，造形模仿大甲鎮瀾宮的屋簷上拱，還設有電梯，提供行動不便者；未來完工後，可紓解甲后路地下道塞車問題。

民進黨議員施志昌今天說，這項工程迄今仍未完工，鋼梁、建材堆置在地上，甚至傳出跨站鋼梁施作時，地基往下陷落，為何工程尚未完成？跨站人行道有沒有安全問題？市府應該說清楚。

建設局長陳大田說，大甲車站跨站天橋為前站、後站通行便道，跨站跨度近50公尺，寬度近4公尺，中間設計不落墩，廠商施工審慎，因安全考量主動提出鑑定要求，鑑定報告書預計5月31日出爐。

建設局表示，這項工程因主橋體施工需要設有臨時施工塔架，今年初承包商檢視吊裝作業時，為求大跨距鋼構的使用安全，目前暫緩施工， 2月中旬向台中市結構技師公會申請鑑定，3月初已辦理鑑定會勘。

市府表示，等鑑定報告完成後，只要安全無虞將儘速施工；市府自廠商提出鑑定迄今，每天都監測臨時支撐設施垂降值，並與台鐵大甲站保持聯繫，維持工地周邊安全，確保用路人及乘客安全。

大甲車站跨站天橋原訂二月完工，但迄今仍未完成，鋼樑建材堆置地面。台中市建設局表示...
大甲車站跨站天橋原訂二月完工，但迄今仍未完成，鋼樑建材堆置地面。台中市建設局表示，廠商基於安全問題，今年初提出鑑定需求，報告5月底出爐。圖／民進黨議員施志昌提供
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大甲車站跨站天橋原訂二月完工，但迄今仍未完成，鋼樑建材堆置地面。台中市建設局表示...
大甲車站跨站天橋原訂二月完工，但迄今仍未完成，鋼樑建材堆置地面。台中市建設局表示，廠商基於安全問題，今年初提出鑑定需求，報告5月底出爐。圖／民進黨議員施志昌提供
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大甲車站跨站天橋原訂二月完工，但迄今仍未完成，鋼樑建材堆置地面。台中市建設局表示...
大甲車站跨站天橋原訂二月完工，但迄今仍未完成，鋼樑建材堆置地面。台中市建設局表示，廠商基於安全問題，今年初提出鑑定需求，報告5月底出爐。圖／民進黨議員施志昌提供
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