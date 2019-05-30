台中1鹼粽違法加硼砂 衛生所免費提供合法添加物

2019-05-30 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



端午節即將到來，台中市食品藥物安全處今天發布抽驗217件端午節應景食品粽子及相關配料結果，豐原區第一市場流動攤商販售的鹼粽檢出硼酸，昨天由台中地檢署檢察官黃嘉生指揮，會同警政署保安警察第七總隊第二中隊與食藥署中區管理中心共同稽查，業者坦承添加硼砂，現場查獲違法紅豆鹼粽219顆、鹼粽49顆共268粒封存，並依食安法移送法辦。

食安處說明，硼砂可能會造成人體出現嘔吐、腹痛、腹脹、腹瀉等不適症狀，依食安法，禁止使用在食品製作中，相關產製食品沒入銷毀；製作鹼粽建議使用合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，三偏磷酸鈉有助減少粽身與粽葉黏著，可改善鹼粽硬度、彈性與咀嚼口感，即日起全市30家衛生所與衛生局、食安處服務台均免費提供民眾索取製作鹼粽。

台中食安處說明，為維護端午佳節食的安全，提前派員前往賣場超市、雜貨商店與傳統攤販等處抽驗即食肉粽23件與冷凍肉粽21件與鹼粽9件，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群等微生物與非法添加物硼酸，並抽驗端午節節慶食品相關配料，包含鹹蛋黃9件、糯米10件、栗子8件、香菇22件、魷魚22件、蝦米22件、紅豆20件、豬肉25件與蘿蔔乾26件，分別檢驗重金屬、農藥、二氧化硫與動物用藥等，總計抽驗217件，其中1件粳粽檢出「硼酸及其鹽類」。

製作問題鹼粽業者表示，鹼粽是在自家製作後，拿到市場販售，每天產量約100至200粒，如果有人預訂會多做一些，主要送至豐原市第一零售市場販售給散客與預訂客戶，添加硼砂是友人傳授的，目的是避免鹼粽黏糊好剝開。