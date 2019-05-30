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害高中生摔車重傷的「凶狗」抓到了 動保團體要認養

2019-05-30 11:44聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市陳姓高三生5月25日晚間7時許，騎騎腳踏車返家遭兩隻流浪犬追逐摔車受重傷送彰基加護病房，一度命危。彰化縣政府發出通緝令，全面緝捕﹂凶狗」，昨天傍晚經彰德國中老師協助誘捕其中一隻「到案」，將暫時送到彰化縣流浪狗中途之家收容，並持續追捕在逃的另隻白色「凶狗」 。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，到案的凶狗已經有動物保護團體表示要收養，前沒有人主動表示是這隻狗的飼主，動防所會掃描有無晶片確定是否是有主的。

董孟治指出，縣長王惠美非常關心流浪狗問題，特別指示多增加二名約聘人員人力，現在正徵才當中。由於流浪狗的問題已經是全國性的問題，希望藉由這次公私合作包括公部門中央主管機關、地方縣市政府、鄉鎮市公所、加上民間團體如動保團體或相關機構，大家一起來捕捉，一起來努力，才能在最短時間內減低流浪狗問題對民眾造成的困擾。

董孟治說，因為流浪狗有地域性，遇到流浪狗時建議不要去干擾牠，即使靠近你時，也不要慌張用跑的，跑的話一定會追你，容易造成受傷案件。

動防所呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，如飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法動物保護法處以3000至1萬5000元罰鍰，如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主也將面臨民刑事責任。

害高中生摔車重傷的「凶狗」，被彰化市彰德國中老師誘捕到案，動保團體表示要認養。照...
害高中生摔車重傷的「凶狗」，被彰化市彰德國中老師誘捕到案，動保團體表示要認養。照片／彰化縣動防所提供
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