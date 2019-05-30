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埔里美景全入鏡 暨大附中生自「致」畢業歌曲MV

2019-05-30 08:02聯合報 記者賴香珊╱即時報導

又到鳳凰花開的季節，南投縣暨大附中108級畢業生合力打造專屬自己的畢業歌曲，不僅自創詞曲，還舉辦「校內海選」遴選美聲和音及主唱，MV製作也一手包辦，埔里茭白筍田、國道6號愛蘭脊背橋等全入鏡。

暨大附中指出，畢業班學生籌畫相關活動時，思索要以何種形式記錄在校歲月，最後決定自創屬於該屆畢業生的歌曲，由擅長譜曲的學生梁承煜發起，語文實驗班學生張仕昌填詞，完成畢業主題曲「致」，但有歌更要有好聲音，而尋校內唱將。

暨大附中畢業團隊認為，主題曲雖順利誕生，歌詞簡單好記，還用「泰雅」曲調哼唱副歌，保留埔里在地原住民多元文化和特色，但似乎還少了美聲、影像等元素，還不完美，因此進一步的在「校內辦海選，校外拍MV。」

梁承煜自導自唱，也透過校內海選找到原住民美聲主唱歐陽邦尼，以及張鉑元、程馨儀、張佩儒和黃薇珊學生等獻唱，完成歌曲錄製後，除在校園取景拍MV，更到校外取鏡筊白筍田、河堤自行車道和國道6號愛蘭交流道「脊背橋」等地方風光。

暨大附中校長張正彥說，畢業生團隊發揮高中3年所學的影像剪輯技能，整首MV拍攝、製作和剪接全都不假他人之手，透過MV畫面讓美麗校園，和他們必經或曾經遊憩的鎮內景點完全呈現在觀眾眼前，也是對高中生活做最後的巡禮。

「致」發表在Youtube（https://www.youtube.com/watch?v=x_P82BAky8U）後，一周內吸引萬人點閱，梁表示，「致」的概念能是對青春的實踐、對未來的展望、對同學的不捨、對師長的感念，也像歌詞中寫到的「年輕獨有的笑靨，展翅高飛，逆著風我不回」，勇敢迎接挑戰，實現夢想。

南投縣暨大附中畢業生團隊自創畢業曲「致」，走出校園拍MV，茭白筍田、國道6號愛蘭...
南投縣暨大附中畢業生團隊自創畢業曲「致」，走出校園拍MV，茭白筍田、國道6號愛蘭脊背橋等全入鏡。圖／暨大附中提供
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南投縣暨大附中108級畢業歌曲「致」，從作詞譜曲到MV拍攝剪輯，全由校內畢業生團...
南投縣暨大附中108級畢業歌曲「致」，從作詞譜曲到MV拍攝剪輯，全由校內畢業生團隊一手包辦。圖／暨大附中提供
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南投縣暨大附中畢業生團隊自創畢業曲「致」，走出校園拍MV，茭白筍田、國道6號愛蘭...
南投縣暨大附中畢業生團隊自創畢業曲「致」，走出校園拍MV，茭白筍田、國道6號愛蘭脊背橋等全入鏡。圖／暨大附中提供
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南投縣暨大附中畢業生團隊自創畢業曲「致」，走出校園拍MV，茭白筍田、國道6號愛蘭...
南投縣暨大附中畢業生團隊自創畢業曲「致」，走出校園拍MV，茭白筍田、國道6號愛蘭脊背橋等全入鏡。圖／暨大附中提供
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國道原住民埔里
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