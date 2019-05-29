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中央取消部落大學50萬獎金 盧秀燕：會去要回來

2019-05-29 22:03聯合報 記者余采瀅江良誠／連線報導

台中市原住民族部落大學昨舉行開學典禮。 記者余采瀅／攝影
台中市原住民族部落大學昨舉行開學典禮。 記者余采瀅／攝影
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原住民族部落大學以往評鑑優等，可獲中央補助50萬，今年卻取消，原因是中央未編預算；擔任中市原民部落大學校長的盧秀燕市長昨指不合理，台中很重視原民文化，有人開玩笑說她是「中央處理器」，她會去中央「處理處理」把獎勵金要回來；同樣被取消獎勵金的南投縣政府則表示失望，會設法籌措經費辦觀摩活動，讓原民文化交流深化。

台中市原住民部落大學自105年開始，連續3年獲中央評鑑優等，中央除原先補助辦學費用，還額外提供50萬元以示獎勵，市府也相對提撥50萬，合計100萬元。

盧秀燕昨參加開學典禮時指出，市府利用各方經費約500萬，開辦今年的部落大學，按往例中央還會額外有1筆50萬元獎勵金，今年卻沒編列，她強調不管中央有沒有補助，市府相對補助款一定繼續提供。

盧秀燕也質疑「怎麼我當了市長，中央要給台中的50萬獎勵金就不見了？」外界說她很會跟中央要錢，開玩笑說她是「中央處理器」，她也自我解嘲表示將帶著原民會主委、議員去中央「處理處理」，把50萬獎勵金要回來，站在台中市立場爭取應有的權益。

南投縣原住民部落大學也連續兩年辦學績效評鑑優等，106年由原民會補助50萬獎勵金，已作為觀摩經費，讓學員、老師可到外縣市原住民部落觀摩交流，助益頗大，去年評鑑再次獲優等肯定，但今年原民會取消獎勵金，讓師生們失望。

南投縣政府指出，原民會修改辦法，取消50萬元獎勵金，學員難免灰心；不過原住民文化需要不斷參與和傳承，雖少了獎勵金，原民局還是會設法尋找經費延續部落觀摩活動，讓原民有機會參與學習。

原住民盧秀燕台中市
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