靠「三水」獲世界三連霸 彰化平和國小曲棍球隊真了得

2019-05-29 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣平和國小曲棍球隊參加「2019年第48屆加州盃世界曲棍球錦標賽」，不負眾望，贏得12歲以下組冠軍，完成三連霸，縣長王惠美得知這個好消息時，今天第一時間將「彰化之光」紅榜送至平和國小，與全校師生分享榮耀。

平和國小曲棍隊已經成立30年，在學校、家長會及選手努力下，多年來幾乎都囊括全國中正盃、協會盃、理事長盃各項競賽冠軍，連年獲得推薦代表我國參加美國加州盃及澳洲澳伯利盃曲棍球錦標賽，成為學校發展球類運動的活招牌。

平和國小曲棍隊已連續2017、2018年獲得「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，在2千多名選手中過關斬將，拿到冠軍，這次由四、五年級男女學童，再度獲得推薦參賽，行前，縣長王惠美親自授旗，期待他們旗開得勝，他不果然不負所望，再度抱得冠軍榮歸。

縣長王惠美除了將紅榜送至平和國小外，也將特別安排接見冠軍選手們，當面祝賀這得來不易的成果，感謝帶隊教練與教師的辛勞。