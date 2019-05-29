台中購物節逾5000商家On Sale消費累計3倍送

2019-05-29 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



首屆「台中購物節」7月10日至8月18日登場，上網登錄消費發票，累計滿500元抽獎，機會住千萬豪宅、開名車。台中市經濟發展局今天打出「台中購物節、全城On Sale」口號，擴大招募優惠商家，目標上萬家，已有近5000家百貨、量販業者加入，屆時祭出好康優惠折扣、優惠商家消費金額累計三倍送等活動，搶攻暑假消費商機。

台中購物節推出在台中消費滿500元即可抽大獎，有機會抽中價值千萬的精品豪宅、2台進口百萬名車、3台國產高級房車、6間總統套房住宿、6台時尚電動機車、飯店旅宿、伴手禮等大獎；此外，活動期間到台中賞屋也可參加摸彩，成交購屋還有精美好禮可拿。購物節期間「週週抽大獎，週週有活動」，預計吸引400萬以上旅次，創造百億商機。

經發局統計，目前加入台中購物節優惠商家的百貨及量販業者包括豐原太平洋百貨、新光三越、大遠百、廣三sogo、金典綠園道、中友百貨、日曜天地、麗寶 OUTLET MALL、MITSUI OUTLET PARK 台中港、家樂福、愛買、大潤發等；連鎖商家如全聯、楓康、7-11及全家等業者加入；連鎖餐飲業包括麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡等也都紛紛響應，總計有近5000家業者加入台中購物節優惠商家行列。

經發局表示，民眾只要在台中有開立發票及加入優惠商家的免開統一發票商家消費，都可登錄抽千萬豪宅及百萬名車。其中，民眾在台中購物節優惠商家消費，上網登錄消費發票的累計金額會變3倍，例如在優惠商家消費500元，上網登錄累計金額會變成1500元，等於有3次的抽獎機會。

日曜天地Outlet說，台中購物節期間推出狂送30萬運動購物金，持台中消費滿500元發票至日曜天地，即可兌換運動購物金100元，可在運動用品館使用（每人限兌一份，3000份送完為止），另有萬元COACH經典托特包150個，只賣3800元等好康。