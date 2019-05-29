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議員指台中機場新瓶裝舊酒 市府補充修正計畫

2019-05-29 18:56中央社 台中29日電

台中市政府將台中國際機場定位，自廉航基地改為機場園區，市府呈送內政部資料，機場周邊土地仍定位低成本航空發展城，市議員批是「新瓶裝舊酒」，市府表示，持續補充修正計畫。

台中國際機場升級計畫並配合民航局「台中機場2035年整體規劃」，台中市政府去年提出「台中國際機場門戶及周邊地區整體開發」都市計畫變更案，提送內政部都委會審議，目的是以航空服務為核心，發展航太產業。

台中市議員張玉嬿今天在市議會定期會業務質詢指出，市府上周參加內政部都委會時，表態要調整原有廉航基地的定位，提升為「機場園區」，但所提出的都市計畫變更內容，與去年報內政部的內容根本沒有調整。

張玉嬿表示，該案政策性指導載明「作為台灣低成本航空發展基地、國際航空運輸成長備援能量」，也就是廉航發展基地，「機場園區」只是幌子，新瓶裝舊酒，騙局一場。

台中市議員謝志忠指出，市府3月份既然要暫緩，就早該提出計畫，不然暫緩是依照什麼依據，台中清泉崗機場的若要打造國際機場，必須找到屬於自己的定位，才是最重要的。

台中市都發局長黃文彬表示，市府3月份向內政部提出「暫緩審議」的需求，是作為機場周邊大環境的規劃加強內容補充與修正後續行審議，並非停止推動或撤案。

黃文彬指出，為讓產業與國際機場相對接，加速百年宏觀發展，市府經過審慎評估，將待內政部籌組專案小組後，補充修正相關計畫，提出台中「機場園區」規劃願景，以短、中、長期發展期程進行妥善規劃及開發，提送中央審議。

清泉崗機場內政部台中市
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