舉債蓋社宅盧秀燕收爛攤？議員：錯誤政策逢龍就是要反

2019-05-29 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市前市長林佳龍的8年1萬戶社會住宅政策，遭國民黨議員黃健豪批評是社宅錯誤的財務規畫，要達標舉債百年也還不完，萬戶社宅債留子孫，要求市府重新檢討，他說，市府官員很怕被形容逢龍必反，但如有錯誤的數據與錯誤的政策當然要反，他說官員對政策說清楚、切割乾淨一點，不要莫名其妙照單全收。

前市長林佳龍主要政見中包括社會住宅4年5千戶、8年共1萬戶。都發局長黃文彬表示，林4年任滿，實際完工入住的社宅僅豐原安康社宅、大里光正社宅，總戶數401戶。如果依照前市府規畫，還有12處社宅待興建，共需215億元。

國民黨議員黃健豪說，市府財政狀況是「舉債蓋社宅，弱勢幫忙還」他要求都發局就財務面、政策面等方向重新評估，勇敢指正前市府喊出的4年5000戶是空頭支票，他說，官員很怕被形容逢龍必反，但錯誤的數據與錯誤的政策當然要反。

黃健豪表示，林佳龍說4年要蓋5000戶社宅，結果只完成400戶，可見跳票的是前市長林佳龍，某些公民團體說盧秀燕開倒車，他認為盧團隊是在替林佳龍開的空頭支票「擦屁股」市府團隊應該勇於出面說明。

黃健豪說，社宅財政問題有警訊，依住宅發展工程處的台中市住宅基金預算書，基金僅4.47億，這樣的費用要光是規畫費就不夠，怎麼可能達標？去年編列的預算中還在規畫或興建中的12處社會住宅都要借錢，108年度開始所有的社會住宅全部都要靠跟銀行借錢，108年度38.5億、109年度55.8億、110年度44.9億、111年度20.5億、112年度2.4億，要借162億元。