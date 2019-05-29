10大影城響應台中購物節 看電影送爆米花、抽豪宅

2019-05-29 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中購物節7月10日至8月18日登場，全台中市商家動起來，新聞局結合全市10大影城促銷，「看電影也能抽豪宅」，不同影城都有促銷優惠，購票送爆米花或飲料，物超所值。新聞局長吳皇昇說，暑假是學生觀影旺季，拚經濟讓消費者、業者、市府三贏。

吳皇昇表示，以往各項購物節很少有電影業者參與，「台中購物節」有萬代福、華威、日日新、時代、凱擘、新光、親親、豐原in89、豐源國際、秀泰10大影城共襄盛舉。

台中市電影戲劇商業同業公會理事長王光輝表示，拚經濟大家一起來，10大影城有各種優惠方案，期盼帶動觀影風潮，例如秀泰影城，買全票一張就送一份小份爆米花兌換券；親親影城全票、半票、早場都送1杯飲料。

經發局長高賜翔表示，世界香港、新加坡、義大利三大購物節，台中市首次舉辦購物節，目前已有5000多店家響應，7月10日到8月18日活在台中購物滿500元，就有機會抽千萬豪宅、2部進口車、3部國產車，目前票選國產車獎項車款也熱烈進行中，至5月底截止。

號稱「台中市光頭主管」高禩翔信心十足的說，「購物節可望帶來數百億商機，肯定超越高雄，超越另一個光頭。」影城業者也肯定，暑假學生觀影人潮多，看電影能抽豪宅、車輛大獎，業者、消費者雙贏。