親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

掏空大同公司案 前董事長林蔚山判刑8年定讞

NBA／可能在大陸退休 林書豪證實打CBA意願

10大影城響應台中購物節 看電影送爆米花、抽豪宅

2019-05-29 16:36聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中購物節7月10日至8月18日登場，全台中市商家動起來，新聞局結合全市10大影城促銷，「看電影也能抽豪宅」，不同影城都有促銷優惠，購票送爆米花或飲料，物超所值。新聞局長吳皇昇說，暑假是學生觀影旺季，拚經濟讓消費者、業者、市府三贏。

吳皇昇表示，以往各項購物節很少有電影業者參與，「台中購物節」有萬代福、華威、日日新、時代、凱擘、新光、親親、豐原in89、豐源國際、秀泰10大影城共襄盛舉。

台中市電影戲劇商業同業公會理事長王光輝表示，拚經濟大家一起來，10大影城有各種優惠方案，期盼帶動觀影風潮，例如秀泰影城，買全票一張就送一份小份爆米花兌換券；親親影城全票、半票、早場都送1杯飲料。

經發局長高賜翔表示，世界香港、新加坡、義大利三大購物節，台中市首次舉辦購物節，目前已有5000多店家響應，7月10日到8月18日活在台中購物滿500元，就有機會抽千萬豪宅、2部進口車、3部國產車，目前票選國產車獎項車款也熱烈進行中，至5月底截止。

號稱「台中市光頭主管」高禩翔信心十足的說，「購物節可望帶來數百億商機，肯定超越高雄，超越另一個光頭。」影城業者也肯定，暑假學生觀影人潮多，看電影能抽豪宅、車輛大獎，業者、消費者雙贏。

台中市民在購物節期間下載、登錄「台中購物節App」輸入相關基本資料，即可取得抽獎資格，登錄金額累計滿500元即可得到1組抽獎號碼，滿1000元可得2組，以此類推，大筆金額消費單次最高上限可得300組抽獎號碼。

台中購物節7月10日至8月18日登場，新聞局結合全市10大影城促銷，看電影送爆米...
台中購物節7月10日至8月18日登場，新聞局結合全市10大影城促銷，看電影送爆米花、飲料，滿500元能參加豪宅抽獎，物超所值。圖／台中市新聞局提供
分享
台中購物節7月10日至8月18日登場，新聞局結合全市10大影城促銷，看電影送爆米...
台中購物節7月10日至8月18日登場，新聞局結合全市10大影城促銷，看電影送爆米花、飲料，滿500元能參加豪宅抽獎，物超所值。記者喻文玟／攝影
分享
台中購物節7月10日至8月18日登場，新聞局結合全市10大影城促銷，看電影送爆米...
台中購物節7月10日至8月18日登場，新聞局結合全市10大影城促銷，看電影送爆米花、飲料，滿500元能參加豪宅抽獎，物超所值。圖／台中市新聞局提供
分享

台中市電影
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

南投赴陸簽10億元農產採購MOU 議員擔心沒下文

2019-05-29 15:34

舉債蓋社宅盧秀燕收爛攤？議員：錯誤政策逢龍就是要反

2019-05-29 16:42

台中年平均20億鋪新路 議員：路下老舊管線如炸彈

2019-05-29 14:09

豐原火車站都更兩度流標 議員：變更設計加強誘因

2019-05-29 11:42

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

南開科大「青銀婚禮」 一圓長輩婚紗夢

2019-05-28 23:06

彰化海埔國小辦街頭藝人模擬考 小考生喊緊張

2019-05-28 23:02

醫美廣告隨處見 中市取締數掛零 議員喊嚴辦

2019-05-28 22:44

花博落幕後...燈會落腳后里園區 外埔園區辦蘭花會議

2019-05-28 22:41

22億收入變8億 花博票房慘 中市：前朝展區規畫太散

2019-05-28 22:32

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

中檢與30多位急診醫師 首度探討急診醫療糾紛案

2019-05-28 20:55

台中花博場址變更 前市府團隊澄清為保育石虎

2019-05-28 19:55

迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27

台中治安向下沉淪？ 議員批市府無力

2019-05-28 18:23

結合黑膠唱片與閱讀 靜宜圖書館森之時光展不一樣

2019-05-28 17:17

花博短收14億 台中檢討：未來30年效益450億

2019-05-28 14:19

台中有事業廢棄物下落不明 議員：要規劃汰換焚化爐

2019-05-28 13:59

7月1日限塑中市環局下月説明會 議員：內用外食難一刀切

2019-05-28 13:42

快去查！汽燃費繳了沒？中部近10萬件逾期

2019-05-28 11:30

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-28 19:05

有史以來最支持基隆的總統 他公開挺蔡英文連任

2019-05-28 19:33

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

六一韓國瑜大造勢 國民黨基隆市黨部主委率隊上凱道

2019-05-28 20:11

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

22億收入變8億 花博票房慘 中市：前朝展區規畫太散

2019-05-28 22:32

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55

大安森林公園BOT開咖啡館？ 居民有異見

2019-05-28 23:23

北市清除oBike 5月底前讓它消失街頭

2019-05-28 23:08

窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

澎湖B型流感流行 衛生局掌握通報施打疫苗

2019-05-28 22:07

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

垃圾場聯外道路遭設路障 垃圾車出入像比「障礙賽」

2019-05-28 17:33

淡江大橋工程發現砲框舍 該區將暫停施工

2019-05-28 21:21

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

中檢與30多位急診醫師 首度探討急診醫療糾紛案

2019-05-28 20:55

影／造橋南瓜節將登場 盼隨意刻字摘瓜不再有

2019-05-28 18:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top