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台中市文化專車8路線40班車 6月10日開放報名

2019-05-29 16:51中央社 台中29日電

每年一推出就報名踴躍的台中市文化專車，將從6月10日開放報名，台中市文化局今天表示，今年規劃8條路線40班車，每條路線都有不同的文創亮點，讓大家感受文創魅力。

文化局長張大春表示，台中市是中部地區文化藝術的領頭羊，今年文化專車發車期間為7月20日至9月29日，扣除9月13日至15日中秋節連假不發車，共辦理8條路線40班車，每車開放名額為35人，擔心銀髮族不擅網路報名，特別為銀髮樂齡族提供電話報名服務，其餘則需透過網路或Line報名，名額共有1400人。

文化局表示，今年的8條路線包含孜孜不倦線、神采奕奕線、躍躍欲試線、喜氣洋洋線、津津有味線、餘音裊裊線、欣欣向榮線、幸福滿滿線等，除了造訪各個文化景點，更分別參觀屯區、港區、葫蘆墩、大墩等4大文化中心及范特喜綠光計畫、摘星山莊、審計新村等文創聚落相關景點。

張大春說，以往外地民眾都會透過參加文化專車活動，到台中市參觀著名的古蹟歷史建築，今年文化專車特別搭配7月10日至8月18日台中購物節活動，參訪參與的業者包括紙箱王創意園區、眷村文物館、中科手作市集、台灣民俗文物館、豐原漆藝館、天染工坊、可艾比咖啡、范特喜綠光計劃等店家，民眾只要消費滿新台幣500元就有機會抽中豪宅、名車等大獎。

今年報名期間為6月10日上午9時起至14日晚上12時止，每人限報名1條路線，報名費用250元，報名結束後將會進行電腦抽籤抽出參加人選。

台中市文化局文創
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