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動員百人綁8500顆粽子 送南投弱勢及獨居長者

2019-05-29 15:33中央社 南投縣29日電

南投仁愛之家近日每天邀百人次志工綁粽子，總數量8500顆將送給縣內近600戶弱勢家庭獨居長輩，讓弱勢者感受佳節關懷。

端午佳節送關懷，南投縣私立南投仁愛之家邀志工製作8500顆粽子將發給弱勢戶，園方今天頒感謝狀給協辦團體，南投地方檢察署檢察長毛有增、贊助單位中投有線電視公司總經理江奎霖等人出席，會後眾人也持艾草、菖蒲插在園內長輩房間門口，增添端午節氣氛。

南投仁愛之家董事長陳碧三說，透過國際佛光會中華總會南投第一分會、犯罪被害人保護協會南投分會、台灣更生保護會南投分會、中投有線電視公司等單位協辦，近3、4天來，每天邀百人次志工綁粽子，約8500顆，將在端午前發給縣內近600戶弱勢家庭。

陳碧三表示，除社福團體志工協助製作愛心粽，也由居家服務工作人員將粽子發給行動困難的獨居長者與弱勢家庭，期待讓長者都能品嚐應景又美味的粽子，並傳達南投縣政府及南投仁愛之家的關懷。

南投縣政府社會及勞動處表示，結合南投仁愛之家等縣內11個社福團體，陸續舉辦端午節關懷弱勢及獨居長者活動，除讓參與者體驗傳統文化習俗，並將製作完成的數量共2萬顆新鮮肉粽送給600戶弱勢家庭。

粽子弱勢家庭獨居
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