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台中年平均20億鋪新路 議員：路下老舊管線如炸彈

2019-05-29 14:09聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市政府建設局小型工程款加上路平專案經費4年超過76億元，真的就能夠保證道路品質無虞？議員黃馨慧今天在建設局業務質詢表示，政府每年耗費數十億元推路平專案，但地下管線漏水、爆管不斷，路面嶄新但路面下老管不動，成不定時炸彈，要求市府盡速協調管線汰舊換新。

高雄市長韓國瑜上任後力推路平計畫，台中市議員黃馨慧則指出，這幾年來台中市花每年平均20億億做路平丶養䕶道路，但「地下管線漏水」丶「爆管」不斷。建設局長陳大田表示，將努力協調、把關路平品質！

黃馨慧表示，前朝引以為傲的路平「4年500公里」政策，104到107年路平施做總長度721.19公里，耗資經費約52.84億元，若再加上小型工程款做道路養護，預算超過76億元，平均每年花費近20億元，真的就能保證道路品質無虞？

黃馨慧指出，西屯福上巷198至233號間，短短300公尺道路，一個月內破管3次；今年，南屯區文山里道路因為地下自來水管埋設超過20年，管線老舊，經常性爆水管，馬路也因爆管而塌陷。

還有，台灣大道三段、黎明路口也因為自來水管線破裂，造成路面嚴重積水，因為乳化效應，瀝青會降低黏性，減損道路壽命。這些路平顯示地下管線老舊、破損，已成為嶄新馬路下面不定時炸彈，成為路平隱憂。

黃馨慧認為，建設局每年要求四大管線，台水、台電、瓦斯、中油提出「計畫性挖掘」需求，配合進行路平施工，但檢視107年計畫性挖掘統計，自來水202件、台電54件、瓦斯31件、中油4件，但工程名稱為「汰換管線」的案件，只有水公司2件而已。

黃馨慧說，為了保障市民用路安全、降低民怨，呼籲建設局盡力協調各管線單位，盡速擬定逐年汰換舊管計畫，讓台中路平真正「從裡到外」更新，保障民眾生命財產安全！

台中市議員黃馨慧要求做好路平，路面下的管線也須汰舊，表裏如一。圖/黃馨慧提供
台中市議員黃馨慧要求做好路平，路面下的管線也須汰舊，表裏如一。圖/黃馨慧提供
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台中市漏水
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