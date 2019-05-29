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做功德！他把展覽變成2輛社區復康巴士捐了

2019-05-29 14:09聯合報 記者趙容萱╱即時報導

以製版印刷起家的企業老闆林煙朝事業有成，長期熱心公益。醉心燒陶創作的他，利用故鄉台中市龍井永順宮的香灰結合當地大肚山上紅土製做南屯燒「大肚紅」系列拉胚陶藝壺打響名號，他原本打算做100支平安壺陶藝壼辦創作展，在友人的建議下改為義賣，所得購買復康巴士捐做公益，愈做愈起勁，今天捐出第1輛「百福一號」給故鄉龍井區，第2輛「百福二號」預計今年9月捐給南屯區。

捐贈儀式今天上午在台中市龍井永順宮登場，由台中市社會局長李允傑代表受贈。李允傑說，台中市身心障礙者約12萬4千多人，至去年底，台中共270輛復康巴士營運，服務4萬5437名身心障礙者，出動81萬多趟次，對於各界愛心支持，市府一定會善用，協助更多身障朋友。立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、議員林孟令等人到場見證。

捐贈者林煙朝說，他運用香灰結合當地大肚山上紅土，窯燒成古樸暗紅色，取名南屯燒，更開創「大肚紅」系列，創作注入了對故鄉土情感，取名為平安壺，象徵神明加持。今天捐贈復康巴士，因為是由100位人士所購買募集善款購買，取名「百福一號」，未來社會局撥給台中市智障者家長協會龍井調度所使用；目前正趕製第2批陶藝，預計今年9月捐出「百福二號」給南屯。

林煙朝指出，他秉持取之社會、用之社會的精神，希望在社會局的安排下，讓可以發揮最大功能，提供行動不便的老人與身障朋友更多的便利與服務。

李允傑說，台中市除了復康巴士，也透過無障礙低地板公車、無障礙計程車等，協助身心障礙朋友解決就醫、就學、就養、就業及其他社會參與行的便利，並致力於拉近城鄉差距，加強開發偏遠區域載客服務。

企業老闆林煙朝（右）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴士...
企業老闆林煙朝（右）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴士「百福一號」給故鄉台中市龍井區。記者趙容萱／攝影
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企業老闆林煙朝（中）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴士...
企業老闆林煙朝（中）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴士「百福一號」給故鄉台中市龍井區。記者趙容萱／攝影
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企業老闆林煙朝（右三）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴...
企業老闆林煙朝（右三）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴士「百福一號」給故鄉台中市龍井區。記者趙容萱／攝影
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企業老闆林煙朝（右）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴士...
企業老闆林煙朝（右）義賣創作南屯燒「大肚紅」系列的100支平安壺，今天捐復康巴士「百福一號」給故鄉台中市龍井區。記者趙容萱／攝影
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台中市巴士陶藝
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