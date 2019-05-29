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豐原火車站都更兩度流標 議員：變更設計加強誘因

2019-05-29 11:42聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市豐原火車站東側翁明段公辦都更案，連續招商兩次都流標，市議員張瀞分在市議會都發建設水利業務質詢中，關切這項都更案目前的狀況，她說目前都更案廠商投資意願不高，要求市府盡快檢討規劃、增加誘因，盡速推動。

張瀞分說，行政院在民國98年核定「愛台十二建設」都市更新推動計畫，優先推動以政府為主的都市更新案。

豐原火車站後站都更就是其中一個優先更新地區，面積約0.38公頃，公有土地占77.5%(國有財產署及台鐵)，私有土地約佔22.5%。

但106年9月、107年3月兩度公告招商，也多次舉辦招商說明會，都沒有人投標。

張瀞分指出，過去市府規劃這個都更案要興建A、B兩棟，地上16層、地下3層的大樓。其中，A棟的1、2樓規劃為內政部移民署辦公廳舍，3樓以上規劃要興建72戶社會住宅單元，B棟則是住商混和大樓。

張瀞分質疑，公辦都更案招商二次流標，不只誘因不足，可能和規劃有關。

張瀞分強調，自己支持興建社會住宅，但興建位置必須妥適規劃，這項都更案緊鄰豐原火車站，是豐原的黃金蛋黃區，建物用途規劃應該以商機機能為重，如果在這裡興建社會住宅，租金肯定很昂貴，社會新鮮人或勞工根本難以負擔。

都發局長黃文彬表示，豐原火車站周邊都更案二度流標，主要是因為大環境景氣仍不好，其次是過去規劃其中一棟大樓建物要回饋給移民署做辦公室、還要做社會住宅，此外，還款金額高期限長，這些因素都讓投資商卻步。

都發局已經報請內政部營建署辦理變更投資計畫書，希望放寬回饋方式，增加誘因。

黃文彬還強調，既然這項公辦都更案已經流標二次，第三次啟動要非常謹慎，建物的規劃一定要檢討調整，否則還是不會有人來投標。

台中市議員張瀞分要求啓動豐原火車站周邊都更。記者陳秋雲/攝影
台中市議員張瀞分要求啓動豐原火車站周邊都更。記者陳秋雲/攝影
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都更火車站社會住宅
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