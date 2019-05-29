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南投縣咖啡評鑑登場 今年首度邀全國青少年辦烘豆賽

2019-05-29 07:46聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉咖啡栽種面積居全台之冠，是國內唯一擁產地認證的咖啡，縣府近年透過評鑑和展售提升台灣咖啡品質、知名度且擴大行銷通路，昨舉辦縣級評鑑賽，更首度納入青少年烘豆賽，盼咖啡文化向下扎根。

縣府農業處副處長林美珠說，縣內農產經濟過去以花、酒、茶、竹、梅為主軸，孩子也從小喝茶受茶文化薰陶，隨咖啡產業漸成縣內經濟生力軍，咖啡文化也應向下扎根，國姓將咖啡融入中小學教育，今年更同時辦評鑑和全國青少年烘豆賽。

而為期2天的縣級評鑑賽昨登場，首日除評鑑72支參賽咖啡生豆，更透過咖啡講座與農民研討品牌行銷與創業；今則舉辦全國青少年不插電煮賽，是國內罕見的青少年咖啡交流競技，近百名青少年將不用烘豆機，自力手烘咖啡豆參賽評比。

國姓農會表示，鄉內咖啡種植技術和產量逐年成熟，因此今年生豆評鑑件數從54件提高至72件，較往年增加18件，更邀請「台灣咖啡達人」劉千如評審團隊、日本國際評審近藤啓和咖啡職人谷村和紀，以國際角度評選出最佳的台灣咖啡。

國姓農會總幹事葉榮鑫則說，透過評鑑追求品質提升，並打響知名度是重點，但更重要的是，在互相比較名次間聽取專家學者建議，更透過創意設計和通路行銷，助農民找到或開拓更好的銷售管道，幫咖啡農找活路，爭取更高收益去改善生活。

全國青少年咖啡不插電烘煮賽，就是不靠機器，用手工烘豆和手沖咖啡競技，葉提到，今年首辦青少年咖啡賽事，起初有些忐忑，怕沒人參加，未料才開放報名，100個名額被秒殺，足見國內愛好咖啡族群年齡層下降，今天賽事則精采可期。

南投縣政府昨舉辦縣級咖啡評鑑賽，盼透過評鑑和展售提升台灣咖啡品質、知名度且擴大行...
南投縣政府昨舉辦縣級咖啡評鑑賽，盼透過評鑑和展售提升台灣咖啡品質、知名度且擴大行銷通路。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府昨舉辦縣級咖啡評鑑賽，盼透過評鑑和展售提升台灣咖啡品質、知名度且擴大行...
南投縣政府昨舉辦縣級咖啡評鑑賽，盼透過評鑑和展售提升台灣咖啡品質、知名度且擴大行銷通路。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府昨舉辦縣級咖啡評鑑賽，盼透過評鑑和展售提升台灣咖啡品質、知名度且擴大行銷通路。記者賴香珊／攝影
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咖啡農民創業
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