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自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55聯合報 記者林宛諭╱即時報導

台灣自來水公司董事長魏明谷經常在臉書和大家互動，最近也在臉書給大家「上課」，說明自來水水垢等問題，不過最容易有話題性的是「谷哥」幽默個人秀，今天魏明谷又在臉書秀了一段妻子幫他錄下他跳小蘋果的影音，讓大家笑彎腰，直呼「這個厲害」。

魏明谷去年底卸下彰化縣長之職後，有幾個月空窗期，他積極的在臉書和支持者及谷哥的粉絲互動，轉任台灣自來水公司董事長後，更是利用網路進行水公司相關宣導，不過魏明谷直率的個性，又帶赤子之心，常有讓粉絲笑到噴飯的驚人之舉，引起話題。

今晚他又上了一則影音，魏明谷說，最近太太買給他一套新西裝，他一邊試穿、一邊唱跳逗太太開心，結果「被太太錄下來惹~」，個性活潑、童心未泯的妻子劉慧如一直想上傳這支影片，獨樂樂不如眾樂樂，要將他逗趣的一面給大家看，但妻子不忘要替自來水公司宣傳，還說po文要記得寫上「民生最重要，我竭盡所能穩定供水，讓自來水不漲價是我最開心的事」。

谷哥說，他一直不肯上傳，「我谷哥是彰化暖男耶」，怎可如此犧牲形象，「But太太已經魯了三天了，再不傳會家庭失和！我就GG了」，為了家庭和諧還是上傳了，請大家給個讚吧，文後還寫著「老婆大人饒了我吧」。

台灣自來水公司董事長魏明谷經常在臉書和大家互動，最近也在臉書給大家「上課」，說明...
台灣自來水公司董事長魏明谷經常在臉書和大家互動，最近也在臉書給大家「上課」，說明自來水水垢等問題，不過最容易有話題性的是「谷哥」幽默個人秀，今天魏明谷又在臉書秀了一段妻子幫他錄下他跳小蘋果的影音，讓大家笑彎腰，直呼「這個厲害」。記者林宛諭／翻攝
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台灣自來水公司董事長魏明谷經常在臉書和大家互動，最近也在臉書給大家「上課」，說明...
台灣自來水公司董事長魏明谷經常在臉書和大家互動，最近也在臉書給大家「上課」，說明自來水水垢等問題，不過最容易有話題性的是「谷哥」幽默個人秀，今天魏明谷又在臉書秀了一段妻子幫他錄下他跳小蘋果的影音，讓大家笑彎腰，直呼「這個厲害」。記者林宛諭／翻攝
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台灣自來水公司董事長魏明谷經常在臉書和大家互動，最近也在臉書給大家「上課」，說明自來水水垢等問題，不過最容易有話題性的是「谷哥」幽默個人秀，今天魏明谷又在臉書秀了一段妻子幫他錄下他跳小蘋果的影音，讓大家笑彎腰，直呼「這個厲害」。記者林宛諭／翻攝
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魏明谷
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