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台中花博場址變更 前市府團隊澄清為保育石虎

2019-05-28 19:55中央社 台中28日電

台中市政府今（28）天進行台中花博效益檢討報告，前花博發言人陳文信表示，由於原花...
台中市政府今（28）天進行台中花博效益檢討報告，前花博發言人陳文信表示，由於原花博場址發現為石虎棲地，才毅然變更場址。 圖／台中市新聞局提供
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台中市政府今天進行台中花博效益檢討報告，報告指稱因為前市府場址變更導致時程壓縮。前花博發言人陳文信表示，由於原花博場址發現為石虎棲地，才毅然變更場址。

台中市政府今天在市政會議中進行「2018台中世界花卉博覽會效益與檢討」專案報告，台中市政府副秘書長陳如昌在報告中表示，民國104年由於場址變更，開始為期一年的計畫變更期，導致推動計畫延至105年4月由中央核定，出現時程壓縮、施工倉促問題。

對此，陳文信回應指出，前市府在4年前得知前市長胡志強時期就有調查發現花博原規劃場址為石虎棲地後，為了彰顯花博自然永續的價值，毅然決然變更場址，期間重新規劃非常辛苦，但為了生態保育，這些辛苦都是值得的，也很慶幸榮獲花博授權單位國際園藝生產者協會（AIPH）決議，讓台中花博從「國際」冠名升格為世界博覽會。

陳文信表示，花博的成果歸功於每一位規劃、興建、策布展、營運的夥伴，還有成千上萬名志工；在前市長林佳龍市府團隊執政時期，去年11月開幕當月有153萬4180人入園參觀、12月158萬9000人，入園人數及評價、口碑都獲各界肯定。

陳文信表示，花博落幕後，新市府與其在檢討報告中爭功諉過，不如好好為造福后里、豐原、外埔居民公共建設努力，讓花博所帶來的生態保育、文化保存、志工參與、設計導入、跨界共創等「花博精神」，能夠遍地開花，成為一股影響台灣的正面能量。

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