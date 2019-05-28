迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



去年11月24日彰化縣長選舉、今年3月16日第一選區立委補選，民進黨連輸兩戰，彰化縣黨部主委邱建富檢討認為基層組織渙散，動員是心有餘力不足是重要因素之一，日前在田中鎮、竹塘鄉成立聯絡處後，下月1日還要再成立田尾聯絡處。

邱建富今天說，彰化縣民進黨黨員約9千人，10年前民進黨中央黨部廢除三級（鄉鎮市）黨部後，基層黨員向心力難凝聚，組織渙散，是縣長選舉和立委補選相繼敗選的重要因素，決定全縣26鄉鎮市成30個聯絡處，希望在明年總統和立委選舉，能發揮組織動員力量。

邱建富說，彰化市分東、西、南、北4區，員林市東南、西北2區，其餘24個鄉鎮各1個，目前已成立26處，已成立的聯絡處及主任名單如下：

彰化市東區郭建全、南區周至祥、北區邱惟林，員林市東北區蔡國厚、西南區吳義加。花壇陳弘穎、秀水陳鐵勇、鹿港黃富豪、福興鄉鄧厚根、和美葉嘉旭、伸港王國忠、線西黃再書、大村賴錫卿。

溪湖洪惟鑫、埔心陳德旺、田中謝政局、二水許志成、北斗王東魚、埤頭顏三旗、二林鎮洪國男、竹塘蔡瑞興、芳苑洪松林、大城林明星。

田尾聯絡處6月1日在田尾鄉溪畔村民生路一段22號舉行成立大會，主任內定李碧芬，2日在彰化市公益街168-2號舉行彰化市西區聯絡處成立大會，主任內定由葉孟家擔任。

還有埔鹽、芬園、溪州、永靖等4鄉聯絡處都籌備完成，主任分別內定李清木、張松可、李俊諭、陳天能。