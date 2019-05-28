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議員憂台中治安 警方：茶館槍擊案將儘速破案

2019-05-28 18:43中央社 台中28日電

對於台中市議員陳淑華等人今天對於陸續發生重大刑案感到憂心，台中市警察局則表示，台中市全般刑案發生數是六都中最低，至於沙鹿茶館槍擊案已鎖定特定對象，會儘速破案。

台中市議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤、邱素貞等人今天在市議會業務質詢中指出，最近接獲不少民眾反映，台中市每隔一些時日就會發生重大治安案件，有民眾擔心治安再度惡化。

陳淑華表示，最近接獲包括家長、老師等反映，「台中市怎麼會發生這麼多大案件」，「台中市是怎麼了」。不到半年的時間發生數起槍擊殺人案、擄人殺人案件、銀行搶案、街頭大亂鬥，尤其日前光天化日下的沙鹿茶館槍擊案造成1死2傷，還波及無辜民眾，給市民非常大的衝擊。

市警局指出，台中市今年1至5月的整體治安持續表現平穩，統計1月1日起至5月26日止，各類刑案均大幅減少，其中全般刑案發生9197件，較去年同期減少1024件；暴力犯罪17件，較去年同期減少18件，發生數為六都最低。

警方表示，近期警察局執行的各項專案工作，包括今年第一波「安居緝毒專案」及「掃黑工作專案」，均獲中央評核為六都第一，其中「安居緝毒專案」並於27日下午在行政院治安會報中獲行政院長蘇貞昌公開表揚。

對於台中市最近發生的重大刑案，警察局表示，警方都能迅速偵破，且分析各案之間並無關聯性。至於在沙鹿發生的茶館槍擊殺人案，已鎖定對象，正全力追緝凶嫌中，有信心能儘速破案。

台中市槍擊警察
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