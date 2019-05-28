台中治安向下沉淪？ 議員批市府無力

2019-05-28 18:23 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



自盧秀燕上台後，陸續發生重大治安事件，議員質詢陳子敬，為何連向黑道宣戰都不敢喊？（photo by劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

治安向下沉淪，媽媽市長卻「無心又無力」？台中市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤等人28日對於台中市治安每下愈況提出質詢時，嚴厲指責市長盧秀燕雖標榜媽媽市長，重大治安事件卻連環爆，家長、老師反映，都對治安憂心忡忡。副市長陳子敬答覆說，部分治安事件是個案，對於日前沙鹿茶館發生的槍擊案，警方很快就會破案。

自盧秀燕上台後，台中市陸續發生重大刑案，陳淑華指出，這些指標型案件密集發生，已讓許多家長、老師感到不安。但每次發生重大案件時，盧秀燕總是講一些「無關緊要」的話。過去胡志強任內，也常發生重大刑案，他至少會喊出「向黑道宣戰」。但盧秀燕連喊都不喊，顯得對治安「無心又無力」。

陳淑華質詢台南市警察局長出身的副市長陳子敬說，台中市警察局長也沒有換人，為何盧秀燕上台後就持續爆發重大搶案及行刑式殺人案？是否因盧秀燕的無心無力，導致歹徒產生僥倖心理而大膽犯案？未來總要拿出一些辦法讓媽媽、家長、老師能夠安心。

陳子敬回答說，最近發生的重大案件都屬偶發單一事件，也都很快破案。日前發生的沙鹿茶館槍擊案，警察局也會很快破案。針對充實台中警力的部分，市府也積極向中央爭取補足。

市議員陳廷秀表示，沙鹿茶館發生槍擊案前一周，他剛在那裡消費。那附近是當地民眾常去消費活動的地方，發生重大槍擊案，讓地方人心惶惶。「毒品處理好，治安就會好」，對於毒品等案件應該嚴刑重罰。他提醒台中市警察局務必全力防制販毒、槍擊案件，還市民一個安全的生活空間。

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