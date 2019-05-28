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結合黑膠唱片與閱讀 靜宜圖書館森之時光展不一樣

2019-05-28 17:17聯合報 記者張明慧╱即時報導

喜愛黑膠唱片的民眾有福了！靜宜大學蓋夏圖書館即日起至6月21日，推出「森之時光」創意特色展，結合館藏黑膠唱片與多肉植物，可沉浸在「音樂之森、電影之森、文學之森、懷舊之森」等主題圖書展，還能邊聆聽懷舊旋律。

蓋夏圖書館典藏閱覽組姜義臺指出，此次主題以「音樂之森、電影之森、文學之森、懷舊之森」為主軸；「音樂之森」展出古典、流行、抒情及搖滾等音樂書籍，傳達音樂無國界、種族及語言隔閡，能以強大感染力，與靈魂產生共鳴。

另讀者也可隨著「電影之森」的電影、影評、美食與音樂、導演作品及電影史等主題書籍，進入電影畫面，與劇情巧妙結合；「文學之森」則展出原著劇本及主題曲相關書籍，能回憶戲劇難忘畫面、補齊拍攝未盡之處，也可掃描「QR Code」，感受音樂帶來的感動；「懷舊之森」則傳遞懷舊行旅相關書籍，透過書籍時光隧道，重溫舊夢

靜宜大學校長唐傳義指出，蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展將館藏珍貴的黑膠唱片展示，傳承歷史文化。靜宜學生透過所學專業，以不同型態喚醒時代記憶，重現「黑膠唱片」價值。

蓋夏圖書館長陳明柔指出，靜宜大學不僅擁有珍貴史料及豐富館藏文物，加上教育部補助的台灣文史相關圖書及黑膠唱片，及校內外貴人的協助，成就了「森之時光」創意特色展，也獻給即將畢業的學生。希望所有靜宜人在「蓋夏圖書館」空間中，創造更多記憶，轉換成未來核心價值。

靜宜大學蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展，結合館藏黑膠唱片與多肉植物。圖／靜宜大...
靜宜大學蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展，結合館藏黑膠唱片與多肉植物。圖／靜宜大學提供
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靜宜大學蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展，結合館藏黑膠唱片與多肉植物。圖／靜宜大...
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靜宜大學蓋夏圖書館「森之時光」創意特色展，結合館藏黑膠唱片與多肉植物。圖／靜宜大學提供
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