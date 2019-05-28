7月1日限塑中市環局下月説明會 議員：內用外食難一刀切

2019-05-28 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



今年7月1日起，環保署規定全國各政府部門等4類場所「內用」餐飲禁用一次性塑膠吸管，市議員邱素貞等人28日質詢要求環保局做好相關配套措施，避免引起民怨。

環保局長吳志超說，下月初將邀請相關業者舉辦說明會，說明具體作法及處罰規定。環保局鼓勵業者提供消費者自備吸管，祭優惠措施。

市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源28日聯合質詢表示，有業者認為，內、外用界線模糊，恐有灰色地帶等問題。例如速食店，很多民眾點外帶之後，還是拿到店內享用，如果有人外帶，臨時改內用，環保局會不會對商家開罰？

邱素貞指出，這攸關民眾生活使用習慣，勢必也造成市民的負擔與不便，政府必須要有相對的配套措施，中央與地方的合作才不會引起民怨。

另市府辦公大樓裡面設有便利商店、餐廳，7月以後可不可以提供一次性塑膠吸管？而便利商店的商品中有很多利樂包，出廠時就附上吸管，消費者內用怎麼辦？

吳志超表示，查獲提供內用消費者一次性塑膠吸管者，第1次違規予以勸導，第2次起將依廢棄物清理法規定處1200元至6000元罰鍰，但吸管如取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品，則不在管制範圍。