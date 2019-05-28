台中議員批：市長換人治安換黑 警局：查毒與槍雙管齊下

2019-05-28 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市議員陳淑華今天在議會警察局業質詢指出，市長盧秀燕就職後，台中市每隔幾週就發生重大治安事件，議員接到很不少民眾抱怨「市長換新、治安換黑」「市長無能、累死警察」批盧秀燕團隊對治安無作為，光天化日竟發生行刑式殺人案，擔心治安大走回頭路。副市長陳子敬表示，發生的刑案破案速度快，且屬個案，沙鹿茶館一死兩傷案很快會偵破。

議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤與謝明源說，市長盧秀燕就職不到半年，發生數起槍擊殺人案、擄人殺人案件、銀行搶案、街頭大亂鬥，重大治安事件、指標刑案每隔幾個禮拜就爆一件，且連續不斷，尤其日前光天化日下的茶館槍殺案波及無辜民眾，給市民非常大的衝擊。陳淑華形容已到了「市長換新、治安換黑」的地步，且看不出市府的作為。

警察局長楊源明說，警力會加強查稽毒品與槍枝，從源頭管理。副市長陳子敬說，警界基層很努力破案、防堵犯罪，且破案速度快，以沙鹿茶館槍擊案的進度，很快會偵破。