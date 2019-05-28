國4豐原潭子段首個隧道貫通 全線預計111年通車

2019-05-28 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



國道四號台中環線豐原潭子段全長約10.9公里，除布設橋梁及路工段之外，也規劃闢建3座隧道，分別為豐原1號、2號及3號隧道，其中豐原2號隧道西行線歷經11個月施工開鑿後，上半斷面於今天貫通。

豐原2號隧道完成後，可連接中坑溪橋至南坑溪橋，隧道內設置一處橫向人行聯絡隧道，長約24公尺。隧道施工期間為降低對周圍民眾生活起居的影響，施工團隊以調整隧道開挖輪進工序，晚上9點至隔天早上7點停止開炸，以及晚上10點至隔天早上8點夜間持續施工，但不出碴的方式，降低夜間施工噪音震動干擾。

交通部長林佳龍今天出席貫通典禮表示，他擔任台中市長時推動國道四號豐原潭子段，今天能夠參加豐原2號隧道西行線貫通典禮，他的心情非常激動，有始有終。國道四號豐原潭子段對台中市形成一個環狀四通八達的路網，是最關鍵的任督二脈，工程相當困難，除了土地徵收，且地貌複雜，10.9公里中有3分之1是隧道，還有6座橋梁及高架工程，期待工程可以如期如質完工。