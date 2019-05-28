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高速公路開車小心「虛線」 別收到罰單才說好冤枉

依法辦案要先斷了升官的念 一名檢察官的真實告白

快去查！汽燃費繳了沒？中部近10萬件逾期

2019-05-28 11:30聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中區監理所統計，107年度中部地區，包括台中、彰化和南投縣共有近10萬件逾期繳納汽機車汽燃費，台中區監理所已在本月底前寄出逾期罰鍰處分書，請收到處分書的車主在期限內繳納，以免被移送強制執行。

台中區監理所長劉英標說明，自用汽車及機車燃料費每年7月開徵，還是有車主逾期繳納遭罰款， 107年度汽機車燃料費，台中、彰化和南投等3縣市共計有近10萬件逾期繳納，台中區監理所已在近期寄發處分書，繳納期限至下個月，請收到汽機車汽燃費逾期罰鍰處分書的車主，盡速在期限內繳納，如果還是不繳，將會移送行政執行署強制執行。

台中區監理所所長劉英標指出，汽、機車燃料費於每年7月徵收，若逾期經催繳仍未繳納，則會依公路法第75條規定裁處300至3000元罰鍰。逾期繳納的車主近期會收到處分書，可持單至金融機構、郵局、便利超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）或各區監理所(站)繳納。

劉英標呼籲車主，為避免因忙碌而忘記繳費，鼓勵申辦「委託轉帳扣繳汽車燃料費」，從此不用擔心逾期受罰，不僅省時、便利且免手續費，讓您輕鬆繳費沒煩惱；另外也可申辦汽燃費電子繳款單，利用網路或手機等管道完成繳費，繳費方式多元好簡單。

台中區監理所建議， 收到機車汽燃費逾期罰鍰處分書的車主請盡速繳納。圖／台中區監理...
台中區監理所建議， 收到機車汽燃費逾期罰鍰處分書的車主請盡速繳納。圖／台中區監理所提供
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台中區監理所建議， 收到機車汽燃費逾期罰鍰處分書的車主請盡速繳納。圖／台中區監理...
台中區監理所建議， 收到機車汽燃費逾期罰鍰處分書的車主請盡速繳納。圖／台中區監理所提供
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車主超商郵局
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