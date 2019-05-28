肺癌篩檢AI輔助系統全台率先引進 能判讀微小結節

2019-05-28 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



肺癌已成台灣國癌，愈來愈多的人接受低劑量肺癌篩檢，因肺部結節若小於0.65公分，可能隱藏在血管，醫師不易判讀，衍生醫療糾紛；彰化縣員榮醫療體系去年引進肺癌篩檢AI輔助判讀系統，不但縮短篩檢判讀時間，也提高準確率，是肺部有小結節的患者佳音。

員榮醫療體系記者會，總院長張克士宣布，這套全台率先從美國引進的肺癌篩檢AI輔助判讀系統（ClearRead CT）正式啟用。

國內1名電視本土劇知名藝人曾是老菸槍，雖然已戒菸16年，最近因連續咳嗽，感覺不舒服，到員榮醫院接受低劑量肺部電腦斷層掃描。張克士說，臨床醫師結合這套AI輔助判讀系統，很快判讀右肺有0.2公分的小結節，算是非常早期發現的案例。

「透過這套判讀輔助系統，即使結節只有0.15公分左右的病灶，也會清楚顯現在影像上。」胸腔內科醫師林鴻慶說，傳統以胸部X光作為篩檢工具，很難發現直徑1公分以下的小結節，以致發現肺癌時通常已經是晚期，存活率不高，造成很多家庭憾事。

張克士說，美國食品藥品監督管理局（FDA）2016年9月核准這套世界最先進的系統，去年3月員榮醫療體系率先引進，並與中榮醫院合作進行研究，一年來輔助醫師判讀2千例，證實可縮短人工判讀時間26%，準確率提升到95%，今年4月間衛福部核准使用。

一個電腦斷層組像包含上百張切片影像，肺部結節外觀白白的，通常長到0.2公分以上都可判讀，達到0.8公分就需進行切片作組織分析並追蹤；若小於0.65，可能因隱藏在血管，會影響醫師判讀，讓接受篩檢的民眾以為很健康而心情鬆懈，不再追蹤。

張克士說，因小結節可能在1年內長到2.2公分，萬一接受篩檢的民眾拖了幾年再作篩檢，發覺小結節變成肺癌時，可能會抱醫師誤診而衍生醫療糾紛；有了這套AI判讀輔助系統，醫師可以更快、更準確判讀，讓肺部有小結節的患者及早接受追蹤與處理。

林鴻慶說，如果民眾持續咳嗽有痰超過一星期，或常咸胸悶，呼吸不順暢，爬1、2層樓梯就會喘，建議趕快到醫院接受胸部X光或低劑量電腦斷層檢查，及早發現，及早處理。