推廣閱讀 彰化英文愛的書庫成立

2019-05-27 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



台灣閱讀文化基金會推廣愛的書庫，彰化縣第一座英文愛的書庫今天在南興國小成立，彰化縣長王惠美等人主持揭牌，全國各校老師都可向愛的書庫線上借閱書箱，再由新竹貨運免費運送，尤其偏鄉學校借閱英文書籍更方便。

王惠美今天與台灣閱讀文化基金會董事歐正明等人為南興國小「英文愛的書庫」揭牌，此次台灣閱讀文化基金會集結捐助人共同募集50個書箱、1750冊英文書籍建立書庫，推廣班級英文共讀。

彰化縣現在共有28座中文書庫、第一座英文特色書庫，王惠美表示，能夠成立愛的書庫有賴愛心贊助，透過書箱快遞，提升學生閱讀力，讓城鄉零距離，讓閱讀資源更普及化、均質化，希望這樣的善舉能有更多企業共襄盛舉，讓民間力量積極參與教育活動。

王惠美表示，縣府也辦理了許多閱讀活動，如真人圖書館、培訓故事志工、電影圖書會、小小說書人、閱讀線上認證、讀報達人以及閱讀幼稚師資培訓等，今年也獲得教育部推動閱讀磐石獎8項獎座，成績是非六都中的第一名，期待能為孩子們打造一個優質的書香童年。

歐正明表示，今天成立的英文愛的書庫是全台第302座愛的書庫，而彰化縣在去年就完成了「一鄉鎮一書庫」的目標，這在台灣各縣市中成績可說是非常棒的，也感謝捐贈人熱心捐助圖書，及物流業長期支持所有書籍的運送。