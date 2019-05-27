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彰化成立首座英文愛的書庫 用閱讀接軌國際

2019-05-27 17:02中央社 彰化縣27日電

彰化縣第一座英文「愛的書庫」今天在南興國小成立，透過善心人士捐助50箱、1750冊英文圖書，讓學童用閱讀接軌國際，後續也會透過書箱交換來共享資源，提升更多學生閱讀力。

彰化縣目前共有28座以中文書籍為主的「愛的書庫」，為讓小學教育進一步與國際接軌，彰化縣政府今年選定設有國際教育中心的南興國小，設置彰化縣第一座英文愛的書庫，由專業教師推薦書單，提供來自國外進口精心挑選的原文書籍給學生閱讀。

彰化縣長王惠美今天出席揭牌儀式說，感謝台灣閱讀文化基金會長期支持兒童閱讀，並在基金會支持下，彰化縣已有29座書庫，這次南興國小成立英文愛的書庫有賴所有人愛心贊助，共募集50箱、1750冊書籍，並將透過書箱物流，實現資源共享及提升學生閱讀力。

王惠美說，台灣閱讀文化基金會、新竹物流公司籌設全台各鄉鎮愛的書庫，透過書箱物流形式，實現書庫共讀分享、智慧循環理想，邁向1鄉鎮1書庫目標；而彰化縣也辦理許多閱讀活動，如真人圖書館、電影圖書會、小小說書人、線上認證等，積極培養學生閱讀力。

台灣閱讀文化基金會董事歐正明表示，彰化縣去年完成1鄉鎮1書庫目標，這是彰化第29座書庫，與其他縣市比較，成果可說非常棒，表現彰化人文薈萃、教育推動非常成功；感謝善心人士捐書及物流業長期支持書籍運送，更感謝學校為學生打造完善閱讀環境。

王惠美
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