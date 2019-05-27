藍營指廚餘回收桶涉貪要告 台中前團隊籲勿作選舉秀

2019-05-27 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員李中、李麗華與黃健豪等人質詢市府採購的廚餘回收桶「綠圓寶」指前市府團隊環保局編列近億元買98萬多個回收桶，設計費達382萬，李中表示要告前市長林佳龍、環保局前局長白智榮等官員涉圖利、貪凟。

白智榮表示，廚餘回收桶主要因應外埔綠能園區兼具綠能發電、垃圾源頭減量、增加垃圾處理量及改善空汙的功能，他強調，廚餘桶採購作業符合法令規定，皆依採購法規定辦理，籲民代勿抹煞基層人員努力，應監督市府施政，不要為自身立委選舉搏版面作秀。

市議員陳世凱表示，目前市府針對綠圓寶生廚餘桶，沒有完整規劃與進度，預計7月底8月初啟用生質能廠，但市府動作慢吞吞、宣導不足，民眾連什麼熟廚餘、生廚餘都無法分辨，陳世凱要求市府因先行宣傳，以利該政策之執行。

前市府團隊不具名官員指出，盧市府目前延宕外埔綠能園區運作，加上未做好廚餘桶發送配套，也未落實家戶廚餘回收宣導。此外，廚餘垃圾桶經費是配合政策由環保署補助，並非不當編列預算，市府應積極面對外埔綠能園區運作及家戶廚餘回收宣導，正視源頭減量與增加垃圾處理量將爆發垃圾山危機。