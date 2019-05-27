議員指別再口水治空污 中市府提13項執行重點

2019-05-27 16:35 中央社 台中27日電



台中市政府防治空污，市議員要求市府提出具體防治方案，不要再喊口號以口水治空污，市府表示，原則上將提出13項執行重點。

台中市長盧秀燕日前指出，民進黨政府禁核電後，大量使用煤電跟火力發電，用中部人的肺在發電。台中市議會今天召開定期會業務質詢，市議員林德宇指出，如果用肺能夠發電，台中火力發電廠就不用蓋了，也不用發展離岸風電。

林德宇詢問衛生局長曾梓展，肺是否可以發電以及台中癌症的死亡率排名為何。曾梓展答詢，肺不可以發電，台中市的癌症死亡率依序為肺癌、肝癌、大腸癌，台中市和其他縣市的罹癌標準一致。

林德宇表示，其他縣市沒有中火，肺癌的罹患率也是一樣的，要如何驗證是中火造成的污染源導致癌症，「這是科學問題，不要用政治口水治空污」。他要求市府應提出具體的空污整治方案、改善目標期程。

環保局長吳志超表示，市府以先公後私、先大後小原則盤點固定、移動、逸散等空污來源之空氣品質改善對策，並提出13項優先執行重點，針對台中港區跨科室推動大型固定污染源深度稽查專案計畫，配置空品監測車在港區24小時監控空氣品質，目前稽查對象涵蓋港區內台中發電廠及中龍鋼鐵等大型污染源。

台中市環保局表示，防治空污提出13項執行重點，其中包含空品改善行政作為提升、檢討台中電廠機組運作情形、大型固定污染源實施最佳可行控制技術、加強重大污染源的深度稽查、善用科學儀器進行違法案件稽查等。