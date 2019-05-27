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社區公共托育家園開幕 盧秀燕：讓家長安心

2019-05-27 15:44中央社 台中27日電

台中市政府推動「公托倍增計畫」，東區首座社區公托家園今天開幕，市長盧秀燕表示，預計4年內增設180班公幼、14所公托，讓孩子快樂成長，家長也安心。

台中市東區「社區公托家園」設立於大智國小內，園內設計可自由探索的遊戲區、用餐區、睡眠區等多元空間，由4名專業人員照顧12名未滿2歲兒童。包括盧秀燕、社會局長李允傑、東區區長陳佩玉、台中市議員邱素貞等人都出席開幕儀式，並參觀內部設施。

盧秀燕表示，台中過去公托、公幼不足，所以她提出「公托公幼倍增計畫」，上任至今5個月左右，東區之前已有一處公幼開工，今日再加一間公托。未來會陸續在各區開辦，預計4年內增加180班公幼、14所公托，要讓孩子們有一個快樂成長的環境。

平價的公托及公幼僧多粥少，家長為了將小孩送進公托或公幼常常搶破頭，邱素貞表示，經她爭取，東區東峰國中將設置非營利幼兒園，她希望再增設幼幼班；她也建議在南區的國光國小設置幼幼班，給嬰幼兒最好的托育品質，也讓家長可以減輕育兒負擔。

社會局表示，為落實「公托倍增計畫」，市府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，加上自籌款，並盤點適當地點規劃辦理公托，將運用社會住宅、社會福利館、閒餘校舍空間、社區活動中心、捷運共構回饋空間等，多管齊下設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園。

社會局指出，東區社區公共托育家園收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收費1萬元，並協助家長申請托育費用補助。凡設籍台中市0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於中市，且符合收托資格者，均可報名登記。若申請收托嬰幼兒超過收托名額，將於6月3日上午9時進行抽籤。

公幼托育台中市
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