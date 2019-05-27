議員批台中義警義交民防大隊長難產 市府：已規畫人選

2019-05-27 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市30日將舉行萬安演習，民進黨市議員江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、李天生及曾朝榮針對義警、義交、民防三位大隊長人選難產，如果民力不足，還有可能順利舉行演習嗎？警察局長楊源明表示確有困難！副市長陳子敬表示，另有人選，市府沒有漠視。

江肇國表示，盧市府上任至今5個多月了，但攸關民眾安全的義警、義交及民防的大隊長未能聘齊，大隊長難產，各中隊長也連帶懸缺，三大民力單位群龍無首、無所適從。

江肇國說，依例三位大隊長都由市長選任，盧市長至今未能聘齊人選，是否對這幾個大隊根本不重視，對台中的交通治安更是輕忽懈怠。他希望市府應立刻將三大隊的大隊長聘齊，重視協勤民力，提升民眾對市府處理治安及交通問題的信心。副市長陳子敬表示，目前已有人選，很快會進行。

江肇國抨擊市府，再3天台中市就要舉行萬安演習了，但3位協勤民力的大隊長卻至還未聘齊，他質疑市長盧秀燕不重視這些民力，難道沒有這些單位配合能順利完成演習嗎？