蔡其昌為台中海線2所國中小學爭經費1688萬元改善設施

2019-05-27 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天邀教育部體育署組長王漢忠、台中市議員楊典忠和台中市政府教育局等單位，會勘梧棲中正國小及清水清海國中教育設施，爭取總經費約1688萬元，要整建中正國小PU跑道及清海國中拳擊訓練中心器材，讓學生們有安全活動空間。

蔡其昌說，梧棲中正國小人數持續增長，去年協助中正國小完成了人行道及仁愛樓改建計畫，今天再會勘，操場要將地質改良後再施作跑道，盡速讓學生們和附近居民們有一個安全運動的活動空間。

蔡其昌表示，清海國中是拳擊運動發展的重點學校，三級升學制度相當完整，他看到拳擊訓練的場地卻簡陋陽春大吃一驚，彷彿紅葉少棒故事的翻版。既然學校有這麼好的比賽成績，更培育出多位國手，他一定全力支持，讓學校能夠將訓練空間做整體改善，並添購符合選手需求的相關訓練設備。