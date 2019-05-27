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蔡其昌為台中海線2所國中小學爭經費1688萬元改善設施

2019-05-27 13:43聯合報 記者游振昇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天邀教育部體育署組長王漢忠、台中市議員楊典忠和台中市政府教育局等單位，會勘梧棲中正國小及清水清海國中教育設施，爭取總經費約1688萬元，要整建中正國小PU跑道及清海國中拳擊訓練中心器材，讓學生們有安全活動空間。

蔡其昌說，梧棲中正國小人數持續增長，去年協助中正國小完成了人行道及仁愛樓改建計畫，今天再會勘，操場要將地質改良後再施作跑道，盡速讓學生們和附近居民們有一個安全運動的活動空間。

蔡其昌表示，清海國中是拳擊運動發展的重點學校，三級升學制度相當完整，他看到拳擊訓練的場地卻簡陋陽春大吃一驚，彷彿紅葉少棒故事的翻版。既然學校有這麼好的比賽成績，更培育出多位國手，他一定全力支持，讓學校能夠將訓練空間做整體改善，並添購符合選手需求的相關訓練設備。

中正國小操場PU跑道，從民國84年使用迄今近24年，現場共有14塊大補丁面，因基地土方經鑽探檢測為建築廢棄土，造成跑道表面陸續下陷，歷年來多次填補維修無效，今天會勘建議換土重新施作改善；整建設施計畫內容包含操場排水系統整建、運動場PU跑道工程、球場地坪鋪設等工程，爭取總經費約1270萬元。

立法院副院長蔡其昌（低頭者）今天到台中市梧棲區中正國小，勘查跑道改善問題。記者游...
立法院副院長蔡其昌（低頭者）今天到台中市梧棲區中正國小，勘查跑道改善問題。記者游振昇／攝影
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