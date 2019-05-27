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盧秀燕談市政：不會逢龍必反，也不會龍規燕隨

2019-05-27 13:06聯合報 記者黃寅╱即時報導

盧秀燕上午指出，她不會逢龍必反，但也不會龍規燕隨，或是胡（志強）規燕隨，只要是對台中市民好的，她就會去做。

她指出，這段時間她發現雖然新市政團隊上任已4、5個月，但大家好像選舉還沒結束，許多事情還在用政治來判斷或評論我們進行中的建設，所以她特別講說，我們現在台中市做我們應該要做的事情，但是我們也絕不浪費，所以不會「逢龍必反」，好的建設我們都會繼續，但我也不會完全「龍規或胡規燕隨」，因為最主要是看這項建設或這個活動是否適合台中？或有利於台中的發展。

不過這段時間，她會一直做「開工市長」，確實評估可行，務實建設台中，所以已經投入自有資金與預算58億元做國際會展中心，三月份已經開工。為什麼國際會展中心一定要做？因為這對我們拼經濟有幫忙，這項投資做下去之後，台中市的工商業可以爭取到訂單，像這種大建設我們二話不說、拍板定案，甚至不等中央的補助，我們用自有預算58億元來建國際會展中心。

那像中型建設，像這樣防災要解決水患的公園，就一定要做。總而言之，她覺得不要用政治顏色去看任何建設，它是否開工或是它是否調整，最重要的是要重視民意。對地方有益的、有需要的，花錢要花在有用的地方，但是也不浪費的情況下，很務實地來建設。

她同時也表示設計之都活動因要花費數十億元，基於市府負債已多，目前不會做；等市府財政好了之後，要做再申辦還可以。

另外，在豐原地區要做一個很大的轉運中心，且這個轉運中心還結合商場，對當地的經濟也會有幫忙。

她表示，台中市政府正在檢討山坡地政策，這是新市府上任以來重大的政策轉變，過去幾十年前許多山坡地的綁定，當時可能測量技術並不成熟，或當時的時空環境、法規法條把土地編定為山坡地，山坡地一但編定後，民眾的開發使用就大大受到限制，包括每次要開發的話，比別人更麻煩，要做水保、繳回饋金等等，以致於對民眾而言很不公平。

所以她上任以來，對於山坡地全面檢視，依現在法規與測量技術全面去檢視，如果不應該被綁定的，就勇敢地把它解編，還民眾公道、解除民怨，讓土地可以更公平且合理地被運用；當然，該編定的，我們還是繼續維持。總而言之，這就是新市政團隊，我們面對民怨、面對應該做的事情，勇敢去檢視過去錯誤的地方、勇敢修正。

台中市長盧秀燕上午指出，她不會逢龍必反，但也不會龍規燕隨，或是胡（志強）規燕隨，...
台中市長盧秀燕上午指出，她不會逢龍必反，但也不會龍規燕隨，或是胡（志強）規燕隨，只要是對台中市民好的，她就會去做。記者黃寅／攝影
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