逢龍必反？ 藍議員帶頭喊 籲保留荔枝林

2019-05-27 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市北屯區東山段社宅基地有大片荔枝樹林，地上已有未成熟的荔枝落果；國民黨議員黃健豪呼籲社宅易地興建，保留樹林闢為公園。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中社宅議題成為藍綠角力焦點，國民黨議員黃健豪今早開記者會，高喊「逢龍必反」，呼籲暫緩北屯區東山段的社會住宅規劃，保留基地內的荔枝樹林，來改善空汙與調節氣候。台中市住宅處表示，市府5月初召開座談會了解民意，東山段社宅蓋不蓋？預計6月初會有答案。

台中市前市長林佳龍喊出「8年1萬戶」社會住宅，他卸任前已推動第一階段5000多戶，另計劃推動第二階段蓋完剩下的4000多戶。現任市長盧秀燕上任後，滾動式檢討社會住宅數量，前朝規劃的5000多戶除東山段社宅，其餘都繼續推動，但第二階段會重新檢討。

東山段社宅位於北屯路、北平路口，靠近北屯公園，原本規劃330戶社會住宅，但基地內有大片果樹森林，主要為47棵荔枝樹，還有芒果樹、林務、檸檬、芭樂、榕樹等，護樹團體發起保護行動，前朝也修改建築規劃，保留部分樹木。盧秀燕上任後，滾動檢討社宅規劃案，台中市都發局5月初已舉行座談會。

國民黨議員黃健豪與當地里長林瑞芳、多名里民，今早到東山段社宅外舉行記者會。黃健豪說，東山段社宅有大批果樹，前朝規劃時選址錯誤，也沒有跟地方溝通，就是要「逢龍必反」，要求東山段社宅要易地規劃，保留基地內的樹林。

黃健豪說，東山段社宅靠近北屯路、文心路與東山路，當地交通繁忙、人口稠密，如果再興建330戶社宅，會增加當地的人車，連停車位都一位難求，不如把基地內的樹林保留，規劃為公園綠地，可改善空汙，也能調節都市溫度。

三光里長林瑞芳說，東山段社宅基地早期是中廣電台，小時候看著園區的荔枝樹垂涎三尺，這些老樹都有60年以上三光里建築密集，沒有一塊綠地，歷史，應該保存下來，不能砍樹蓋社宅。

台灣護樹協會強調，東山段社宅基地內的樹林，以47棵荔枝樹為主，平均樹圍156公分，另有4棵芒果樹、樹圍145公分，還有樹圍388公分的蓮霧、48公分的檸檬、252公分的九芎、145公分的芭樂、460公分的榕樹等；護樹團體向台中市農業局提報，登陸其中8棵為受保護老樹，另外將71棵以群體樹林提報，目前尚未有定論。