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農委會跨界合作 邀中信兄弟推廣農產

2019-05-26 17:45台灣醒報 記者施養正╱台北報導

中信兄弟Passion Sisters 26日為農委會活動跨界站台。 台灣醒報
中信兄弟Passion Sisters 26日為農委會活動跨界站台。 台灣醒報
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農委會及職棒中信兄弟合作的「『蕉』出全壘打，兄弟紅不讓」活動26日由中信啦啦隊Passion Sisters熱舞揭開序幕，一開場就讓現場閃光燈狂閃。此外，農委會也提供從台南、屏東直送的新鮮農產，並有「棒球九宮格」及打卡活動，讓民眾與Passion Sisters近距離互動。

黃秀美說，農委會自2018年開始與中信兄弟棒球隊合作，推廣台灣在地農產成效顯著，今年邀請中信啦啦隊Passion Sisters再度跨界站台，其中，希希、白白和波波都是第二度參與，希望大家將對台灣棒球的熱情，投射在國產水果。

現場有特地從台南及屏東遠道而來的農民，帶來新鮮的香蕉及火龍果等時令鮮果，同時舉行「棒球九宮格」活動，參加者只要達成連線，即可獲得新鮮果乾等在地農特產品，並開放現場民眾與Passion Sisters同框打卡，熱情民眾瞬間將紅樓廣場擠得水洩不通。

此外，農委會主委陳吉仲也將在6月6日赴台中洲際棒球場，為中信兄弟主場賽事開球，為中信兄弟在主場迎戰富邦悍將的比賽擔任開球嘉賓，並將在場邊販售台灣國產的農特產品，中信兄弟期望透過民眾對棒球的熱情，協助推廣台灣農產品。

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中信農委會農民
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