他辭教職返鄉服務孤老 找回照顧父親的時光

2019-05-26 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



華山基金會埤頭站長張淵傑（左一）邀集地方補習班、幼兒園加入認養孤老行列。記者林敬家／攝影 分享 facebook

華山基金會在彰化有22個鄉鎮市設服務據點，照顧1734名65歲以上弱勢長輩，過去捐款和服務經費未能打平，仰賴鄰近縣市款項分配才得以支撐，近年縣內站長挨家挨戶拜訪，許多鄉鎮靠著愛心店家小額捐款，募得照顧長輩的經費，募得款項現在逐漸能支撐長輩服務。

彰化縣埤頭鄉農業人口居多，五年前華山基金會成立服務據點，目前服務75名長輩，站長張淵傑原本從事教職，為照顧父親回鄉工作，他發現埤頭的老年人口越來越多，遇到年輕人機會很少，起初透過公部門轉介個案，尋求村長協助找到需要幫助的長輩，他說，現在陪伴阿公阿嬤就像照顧自己父親、爺爺的時光，將他們當成親人一樣。

中興米在埤頭鄉成立的台灣穀堡稻米觀光工廠，約四年前開始每年認助2名在地孤老，今年再加碼到4人，館長劉斐弘指出，當地許多長輩年輕時種稻提供品質優良的彰化米，如今年紀大了，需要在地企業協助，看到站長用心經營也深受感動。