全省第2、台中首座私人博物館 明台校園內揭幕

2019-05-26 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



霧峰林家花園林獻堂博物館內可看到梁啟超贈送給林獻堂的書法。記者黃寅／攝影 分享 facebook

博物館法訂定後，台中市明台高中去年向文化部、台中市文化局申請成立成立「霧峯林家林獻堂博物館」，是全台第2、台中首座私人博物館，也是全台唯一擁有私人博物館的學校。

校方趁著70周年校慶，上午請到前總統馬英九、立法院長蘇嘉全和台中市長盧秀燕為博物館揭牌，以正式對外啟用，同時紀念被譽為「台灣議會之父」的林家先人林獻堂。

「霧峰林家花園林獻堂博物館」原設在校內另棟建築裡，面積僅100坪，此次移至學校的政光樓二樓，並擴增為 250 坪，展出林獻堂日記、字畫、古文書、藝術品、生活用品、檔案文獻、寫真照片等重要歷史文物。

博物館一進門就可見到馬英九所題的「三代民族英雄、百年台灣世家」中堂掛在兩側，對此馬英九致詞時還說感到榮幸。

他也在校慶活動中致詞說，霧峰林家先人的下厝一系，日據時期在大陸參與革命、討伐袁世凱、抗日，頂厝一系在林獻堂領導下，在台灣堅守民主氣節，致力文化抗日運動，不但保持漢學文化，也引進新思想、觀念，所以後世稱霧峰林家是台灣第一世家。

明台高中董事長林芳媖指出，大概台灣近二百年的近代史都可以在這座博物館內看到，希望未來能達到教育的目的。

明台高中指出，林獻堂，本名林朝琛，字獻堂，出身林家頂厝系，在日據時期致力爭取台灣人的權利，1914結合台灣各地仕紳創立台中中學校（今台中一中）；1949年時，創辦明台高中前身「萊園高級中學」，並由長公子林攀龍担任首任校長。

除教育領域，林獻堂為爭取台灣人的利益與尊嚴奮鬥不懈，被後人譽為「台灣議會之父」、「台灣第一公民」。

明台高中表示，校園以往稱林家花園的「箂園」民眾只要在校門口登記即可進入參觀，但博物館和景薰樓、蓉鏡齋等頂厝老宅則須上學校網站（http://www.mths.tc.edu.tw/）預約，會有專人導覽。