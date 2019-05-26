彰化戰備道今晚起三階段封閉 彰警疏導嚴防車流壅塞
漢光35號演習後天清晨在國道一號彰化戰備跑道演練戰機起降，從今天晚上連續三天將分階段封閉國道1號彰化至員林部分路段，這也是國道間隔12年再度啟用戰備跑道並封閉主線，彰化警方為嚴防車流湧進平面道路影響市區交通，將在各重要路口將加強疏導。
高速公路局中區養護工程分局三階段封閉，第一階段為進行護欄吊掛作業，從今晚10點到明天上午6時，封閉國1彰化至員林南下主線及台76往國1南下入口。
第二階段配合戰機起降作業從5月27日22時至28日12時，封閉國道1號彰化至員林雙向主線及台76往國1雙向入口，第三階段5月28日22時至29日6時，封閉國道1號彰化至員林南下主線及台76往國1南下入口，以完成路面復原作業。
警方建議，道路封閉時段，短途南向可在國1彰化下交流道後，經由台19及148縣道銜接員林交流道續往南行；短途北向由國1員林下交流道，則經由148縣道及台19銜接彰化交流道續往北，而長途用路人建議行駛國3避開管制路段。
彰化縣警局指出，國道封閉期間，車流湧入平面道路，勢必造成市區道路交通衝擊，為維護交通安全及順暢，已規劃、部署警力在各重要路段加強交通疏導。
高速公路局中區養護工程分局提醒駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，遵守管制人員導引，確保行車安全。
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