彰化戰備道今晚起三階段封閉 彰警疏導嚴防車流壅塞

2019-05-26 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



國道戰備跑道間隔12年後第二次啟用，上次啟用為2007年。圖／軍聞社提供 分享 facebook

漢光35號演習後天清晨在國道一號彰化戰備跑道演練戰機起降，從今天晚上連續三天將分階段封閉國道1號彰化至員林部分路段，這也是國道間隔12年再度啟用戰備跑道並封閉主線，彰化警方為嚴防車流湧進平面道路影響市區交通，將在各重要路口將加強疏導。

高速公路局中區養護工程分局三階段封閉，第一階段為進行護欄吊掛作業，從今晚10點到明天上午6時，封閉國1彰化至員林南下主線及台76往國1南下入口。

第二階段配合戰機起降作業從5月27日22時至28日12時，封閉國道1號彰化至員林雙向主線及台76往國1雙向入口，第三階段5月28日22時至29日6時，封閉國道1號彰化至員林南下主線及台76往國1南下入口，以完成路面復原作業。

警方建議，道路封閉時段，短途南向可在國1彰化下交流道後，經由台19及148縣道銜接員林交流道續往南行；短途北向由國1員林下交流道，則經由148縣道及台19銜接彰化交流道續往北，而長途用路人建議行駛國3避開管制路段。

彰化縣警局指出，國道封閉期間，車流湧入平面道路，勢必造成市區道路交通衝擊，為維護交通安全及順暢，已規劃、部署警力在各重要路段加強交通疏導。